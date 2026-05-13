Afrique Centrale: Plus de 4 000 paysans ciblés par le projet agroforestier Kwango-Nioki

Présenté ce mardi 12 mai à Kinshasa, le Projet agroforestier Kwango-Nioki (PAKN) cible plus de 4 000 paysans dans les provinces du Kwango et du Maï-Ndombe.

Ce programme de cinq ans vise à promouvoir des modèles de production agricole et énergétique durables, permettant à la fois la réduction de la déforestation et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Mis en oeuvre sous tutelle du ministère de l'Environnement, ce projet bénéficie de l'appui de l'Initiative pour la Forêt d'Afrique centrale (CAFI) et du Common Fund for Commodities (CFC).

Le Projet agroforestier Kwango-Nioki s'inscrit dans le cadre du Programme des Paiements pour les Services Environnementaux du Bassin d'Approvisionnement de Kinshasa (PROBAK).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il prévoit le développement de 8 000 hectares de plantations agroforestières, combinant des acacias et diverses cultures vivrières dans le secteur de Bukalonzo, en province du Kwango, ainsi que dans le secteur de Mfimi, en province du Maï-Ndombe.

Selon le représentant du Common Fund for Commodities, l'agroforesterie constitue une réponse adaptée aux défis environnementaux et socio-économiques de cette partie du pays.

Suivez les propos d'Hector Besong :

/sites/default/files/2026-05/hector_2-web_0.mp3

Le représentant de l'Initiative CAFI estime que ce projet démontre qu'il est possible de concilier production agricole, augmentation des revenus des populations rurales et réduction de la déforestation, grâce à des modèles à la fois économiquement viables et écologiquement durables.

Pour sa part, Isaac Kalonda, représentant du ministère de l'Environnement, assure que le PAKN constitue une réponse ambitieuse en faveur d'une transition vers une économie rurale durable en République démocratique du Congo.

Ecoutez un extrait de son allocution:

/sites/default/files/2026-05/hector_2-web_1.mp3

Ce projet est placé sous le thème : « Produire plus tout en protégeant la forêt ».