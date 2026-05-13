Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable dans certains quartiers de N'djili à Kinshasa en 2 semaines

Une pénurie d'eau potable est observée depuis deux semaines dans plusieurs quartiers de la commune de N'djili, à Kinshasa.

Privés de cette ressource essentielle, de nombreux ménages sont contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau, une situation qui complique considérablement leur quotidien.

Cette difficulté d'accès à l'eau touche particulièrement les quartiers 3, 4, 11 et 12 de cette commune. Depuis plusieurs jours, les habitants vivent au rythme de robinets à sec, perturbant fortement leurs activités journalières.

Dans les avenues concernées, le constat est le même : bidons à la main, hommes, femmes et enfants parcourent de longues distances à la recherche d'un point d'eau. D'autres se tournent vers les revendeurs, où le prix du bidon a sensiblement augmenté, rendant l'accès encore plus difficile pour les ménages les plus vulnérables.

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« Nous souffrons beaucoup. Sans eau, on ne peut rien faire à la maison. Nous marchons loin pour trouver seulement quelques bidons », témoigne une ménagère.

Cette situation affecte également les activités domestiques et scolaires. Certaines familles reconnaissent éprouver des difficultés à cuisiner, à faire la lessive ou encore à préparer les enfants pour l'école dans les délais.

« Les enfants arrivent parfois en retard à l'école parce qu'on passe beaucoup de temps à chercher de l'eau », ajoute un parent.

Selon des agents de la REGIDESO, cette pénurie serait liée à des travaux de réparation sur des conduites endommagées. Ils assurent que des équipes sont à pied d'oeuvre pour un retour progressif à la normale.

En attendant, les habitants de N'djili appellent les autorités compétentes à accélérer les travaux, afin de mettre fin à cette pénurie qui pèse lourdement sur leur quotidien.