Afrique: Plusieurs structures de santé au Kindu bénéficient des kits médicaux antipaludéens

Le Mouvement international de droit de l'enfant, de la femme et de l'homme pour leur promotion sociale (MIDEFEHOPS) a doté mardi 12 mai plusieurs structures sanitaires de Kindu (Maniema) de kits médicaux.

Le lancement de distribution de ce matériel a été fait au centre de santé de Basoko, en présence du ministre provincial de la Santé du Maniema.

Cette dotation des médicaments antipaludéens s'inscrit dans le cadre du projet de réponse aux crises liées aux inondations fluviales dans la ville de Kindu.

Ce projet financé par Start Ready /Start Network et exécuté par MIDEFEHOPS couvre notamment les communes de Mikelenge, Alunguli et Kasuku.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la commune d'Alunguli, les centres de santé de Basoko, Lumbulumbu et Sokolo ont bénéficié cette distribution.

Une dotation au service des habitants

Hugues Katembo, superviseur du projet renseigne que ce projet est un appui de prise en charge médicale qui prend plusieurs pathologies.

Il cite notamment la malaria, la fièvre typhoïde, les maladies hydriques.

Au-delà de la prise en charge des patients, il précise qu'ils prennent également en charge des survivants de violences basées sur le genre.

Pour sa part, Jacqueline Ndoromo, responsable du centre de Basoko, salue cet acte de générosité.

Elle explique que le don arrive à un moment opportun. Elle témoigne également que son centre faisait face à plusieurs difficultés notamment avec un manque de traitement pour les malades :

« Ces médicaments ici arrivent au bon moment. On avait besoin des médicaments pour traiter les maladies. Et au nom de toutes les bénéficiaires, nous disons sincèrement merci. »

Par ailleurs, Dr Alexis Choma, ministre provincial de la Santé, a insisté sur la nécessité d'utiliser ces médicaments pour le bien-être et la santé des riverains.

« Ces médicaments vont soulager tant soit peu. Nous n'avons pas donné ces médicaments pour servir les non-riverains. Ces médicaments vont servir la population riveraine » a-t-il insisté.