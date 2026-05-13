Ouganda: Trafic suspendu entre la RDC et l'Ouganda à la suite de l'effondrement du pont Acodho

Le trafic est suspendu, depuis quelques jours, entre le Centre commercial de Djegu, en territoire de Mahagi, province de l'Ituri et à la ville ougandaise de Parombo.

Et pour cause, l'effondrement du pont jeté sur la rivière Acodho à la suite des pluies qui se sont abattues sur cette contrée.

Face à cette situation, les opérateurs économiques et la coordination de la protection civile plaident pour une intervention urgente des autorités

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Plusieurs dégâts enregistrés dans d'autres zones

Selon la coordination de la protection civile, contactée lundi 11 mai par Radio Okapi, ces fortes pluies ont déjà causé plusieurs dégâts humains et matériels dans plusieurs zones de l'Ituri.

Dans le village de Jupunvor (Mahagi), la structure renseigne que deux élèves ont été victime des intempéries jeudi 7 mai. Elle rapporte que ces enfants tentaient de traverser la rivière pour se rendre à l'école lorsqu'ils ont été emportés par les eaux en crue.

L'un des enfants est mort noyé, tandis que l'autre a été sauvé de justesse et admis dans une structure sanitaire.

Les toitures d'un bâtiment ont été emportées, vendredi 8 mai, par un vent violent accompagné de fortes pluies alors que les candidats étaient en pleine passation des épreuves hors session de l'examen d'état à Boga (Irumu).

Les finalistes ont été délocalisés vers d'autres salles pour la suite des épreuves.

Les eaux ont envahi la plaine du lac Albert, bloquant l'accès au centre hospitalier de la localité pendant 24 heures, à Kasenyi.

Appel à la prudence

La coordination de la protection civile appelle les parents et les habitants à faire preuve de vigilance durant cette période de fortes pluies. Des mesures qui visent à limiter les risques et à réduire les dégâts.