Congo-Kinshasa: Des patrouilles de sécurité sur le lac Albert pour la sécurité des pêcheurs

12 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Force navale des Forces armées de la RDC a lancé lundi 11 mai une série de patrouilles de sécurité sur le lac Albert. Cette mesure vise à lutter contre l'insécurité et les tracasseries dont sont victimes les pêcheurs sur ce lac.

La décision a été prise samedi 9 mai au cours d'une réunion du comité local de sécurité du secteur des Bahema-Nord à Kasenyi (Ituri). Selon les autorités, l'opération de surveillance va s'étendre sur une durée de trois mois.

Selon les sources locales, plusieurs pêcheurs sont victimes de menace de mort, de vol et des tracasseries de la part des hommes armés non identifiés sur le lac Albert.

Des mesures pour protéger les usagers

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Pour Daniel Ekofo Chico, commandant de Base navale du littoral du lac Albert basé à Kasenyi, cette mesure vise avant tout à garantir la sécurité des pêcheurs et d'autres usagers des eaux du Lac Albert.

Il appelle à une forte collaboration entre toutes les parties afin de mettre fin à ses nombreux cas d'insécurité. Il recommande ainsi aux usagers d'alerter les agents de sécurité sur tous les cas d'insécurité.

Pour sa part, le président des transporteurs au Lac Albert, cette mesure est un signal fort qui va améliorer les conditions de travail des pêcheurs et des transporteurs.

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