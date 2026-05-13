Burkina Faso: Olympiade nationale de mathématiques et physique chimie - Les grandes actions dévoilées lors du lancement

12 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

L'association des sciences et développement, de concert avec le réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso et le ministère en charge de l'enseignement secondaire, a animé une conférence de presse pour lancer la 1re édition des Olympiades nationales de mathématiques et sciences physiques « YOUKI' MATHS-PC », mardi 12 mai 2026, à Ouagadougou.

L'Association des sciences et développement (ASD), en collaboration avec le Réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso (REP/GRH-BF) et le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, a animé une conférence de presse, mardi 12 mai 2026, à Ouagadougou pour lancer les activités de la 1re édition du projet les Olympiades nationales de mathématiques et sciences physiques « YOUKI' MATHS-PC ».

C'était en présence du sponsor officiel, SODIBO BRAKINA à travers sa marque YOUKI. Le thème retenu pour la première édition de YOUKI' MATHS-PC est : « Préparer les ingénieurs de demain ». Selon les initiateurs, la tenue des Olympiades de mathématiques et des sciences physiques au profit des élèves des classes de terminale vise à susciter des carrières d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens, utiles à la transformation structurelle et à la souveraineté du Burkina Faso.

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Le chef du projet, Ousmane Sandwidi, a noté que les candidats éligibles doivent être parmi les meilleurs élèves en mathématiques et en sciences physiques des classes de terminale C, D et E. « les candidats doivent être inscrits régulièrement dans un établissement public et privé reconnu », a-t-il précisé.

M. Sandwidi a confié que les listes d'inscription doivent être établies par les chefs d'établissement. « Ces listes doivent être transmises à la direction régionale des curricula, de l'innovation et de la formation du personnel de l'enseignement général de chaque région », a-t-il informé. Ousmane Sandwidi a en outre expliqué que le concours aura lieu au niveau régional et les premiers de chaque région vont compétir au niveau national.

« La composition régionale se déroulera le samedi 16 mai 2026 », a-t-il signifié. Quant-à-celle nationale, elle aura lieu le samedi 30 mai 2026 à Ouagadougou. Ousmane Sandwidi a annoncé que plus de 40 prix en espèces et en nature seront décernés aux lauréats. Les 3 premiers lauréats nationaux recevront des prix.

« Le 1er aura 2 500 000 FCFA/an sur 3 ans, 2 250 000FCFA/an sur 3 ans pour le 2e lauréat et 2 000 000 FCFA/an sur 3 ans pour le 3e », a-t-il détaillé. Au niveau régional, les 3 premiers lauréats recevront respectivement 100 000 FCFA, 75 000 FCFA et 50 000 FCFA. L'inspecteur de l'enseignement secondaire, Aboubacar Paré, a confié que le ministère de tutelle se chargera de la sélection des sujets et de la composition des membres du jury et correcteurs.

 

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