L'association des sciences et développement, de concert avec le réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso et le ministère en charge de l'enseignement secondaire, a animé une conférence de presse pour lancer la 1re édition des Olympiades nationales de mathématiques et sciences physiques « YOUKI' MATHS-PC », mardi 12 mai 2026, à Ouagadougou.

L'Association des sciences et développement (ASD), en collaboration avec le Réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso (REP/GRH-BF) et le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, a animé une conférence de presse, mardi 12 mai 2026, à Ouagadougou pour lancer les activités de la 1re édition du projet les Olympiades nationales de mathématiques et sciences physiques « YOUKI' MATHS-PC ».

C'était en présence du sponsor officiel, SODIBO BRAKINA à travers sa marque YOUKI. Le thème retenu pour la première édition de YOUKI' MATHS-PC est : « Préparer les ingénieurs de demain ». Selon les initiateurs, la tenue des Olympiades de mathématiques et des sciences physiques au profit des élèves des classes de terminale vise à susciter des carrières d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens, utiles à la transformation structurelle et à la souveraineté du Burkina Faso.

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Le chef du projet, Ousmane Sandwidi, a noté que les candidats éligibles doivent être parmi les meilleurs élèves en mathématiques et en sciences physiques des classes de terminale C, D et E. « les candidats doivent être inscrits régulièrement dans un établissement public et privé reconnu », a-t-il précisé.

M. Sandwidi a confié que les listes d'inscription doivent être établies par les chefs d'établissement. « Ces listes doivent être transmises à la direction régionale des curricula, de l'innovation et de la formation du personnel de l'enseignement général de chaque région », a-t-il informé. Ousmane Sandwidi a en outre expliqué que le concours aura lieu au niveau régional et les premiers de chaque région vont compétir au niveau national.

« La composition régionale se déroulera le samedi 16 mai 2026 », a-t-il signifié. Quant-à-celle nationale, elle aura lieu le samedi 30 mai 2026 à Ouagadougou. Ousmane Sandwidi a annoncé que plus de 40 prix en espèces et en nature seront décernés aux lauréats. Les 3 premiers lauréats nationaux recevront des prix.

« Le 1er aura 2 500 000 FCFA/an sur 3 ans, 2 250 000FCFA/an sur 3 ans pour le 2e lauréat et 2 000 000 FCFA/an sur 3 ans pour le 3e », a-t-il détaillé. Au niveau régional, les 3 premiers lauréats recevront respectivement 100 000 FCFA, 75 000 FCFA et 50 000 FCFA. L'inspecteur de l'enseignement secondaire, Aboubacar Paré, a confié que le ministère de tutelle se chargera de la sélection des sujets et de la composition des membres du jury et correcteurs.