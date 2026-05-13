Addis Ababa — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans le but de renforcer davantage les relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et les États-Unis, tout en abordant des questions régionales d'intérêt commun.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à s'appuyer sur les solides fondements de leur coopération et à faire progresser un partenariat stratégique plus étroit entre les deux nations.

Cette initiative diplomatique fait suite à la signature récente, à Washington, D.C., du cadre du dialogue bilatéral structuré (BSD), un mécanisme destiné à orienter la coopération future dans trois domaines clés : la prospérité économique par le commerce et l'investissement, la collaboration en matière de défense et de sécurité, ainsi que la paix et la stabilité régionales.

Allison Hooker, qui a officialisé l'accord aux côtés de Gedion, a déclaré que ce cadre visait à redynamiser les relations entre les deux pays.

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« Ce document renouvelle et renforce les relations entre les deux pays », a déclaré Mme Hooker.

Elle a ajouté que ce dialogue jouerait un rôle essentiel dans l'expansion de l'engagement commercial des États-Unis à travers l'Afrique, tout en jetant les bases d'une future coopération diplomatique.

« Il est déterminant pour élargir l'accès commercial des États-Unis à l'Afrique tout en préparant le terrain pour de futurs engagements », a-t-elle souligné.