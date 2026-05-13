Afrique: Un « Nouveau Monde » au Coeur de l'Afrique qui émerveille les Leaders d'Opinion du Continent

Addis Ababa — La capitale éthiopienne, siège de l'Union Africaine, s'affirme plus que jamais comme la vitrine de la modernité et du renouveau africain.

Lors d'entretiens exclusifs accordés à l'Agence de Nouvelles Éthiopienne (ENA) en marge du Grand Sommet des influenceurs (ASMIS 2026), des figures majeures du paysage numérique africain venues du Tchad, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun ont exprimé leur stupéfaction devant la transformation radicale de la métropole et la chaleur exceptionnelle de l'accueil éthiopien.

L'influenceuse tchadienne Azza Ahmed Assile, plus connue sous le nom de Zanzoum et suivie par plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok, a partagé son enthousiasme lors de sa première visite en Éthiopie.

Frappée par l'ampleur des infrastructures et la douceur du climat, elle a livré un témoignage poignant sur sa perception de la ville : « Sincèrement, j'ai trop aimé l'Éthiopie. Au début, je pensais que j'étais à Dubaï, puis je me suis rendu compte que non, je suis bien en Afrique. C'est vraiment un autre monde », a-t-elle confié à l'ENA.

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Pour Zanzoum, Addis Abeba est la preuve irréfutable que le continent peut atteindre les plus hauts standards de développement mondial.

Au-delà de l'esthétique urbaine, les intervenants ont souligné l'importance de l'Éthiopie comme catalyseur pour la jeunesse africaine.

Zanzoum a insisté sur le fait que l'exemple éthiopien est un levier majeur pour encourager le « vivre-ensemble » et la « cohabitation pacifique » à l'échelle du continent.

Ce sentiment de fierté est partagé par l'Ivoirienne Sarah Messon, qui a qualifié la ville de « magnifique » et a invité ses 11 millions d'abonnés à venir découvrir ce qu'elle appelle le « tourisme vrai ».

L'hospitalité éthiopienne, pilier de la culture nationale, a été le fil conducteur de ces échanges.

L'humoriste camerounais Moustik Charismatique a souligné que cet accueil, couplé à la qualité des infrastructures, fait d'Addis-Abeba un carrefour où chaque Africain se sent chez lui.

Il a noté avec émotion les similitudes culturelles entre l'Éthiopie et l'Afrique centrale, tandis que le Sénégalais Jaaw Ketchum a salué la vision des dirigeants éthiopiens qui ont su bâtir un environnement propice à la collaboration internationale.

En accueillant plus de 150 leaders d'opinion africains, l'Éthiopie ne se contente pas de montrer ses gratte-ciel et ses boulevards modernes ; elle transmet un message d'espoir.

Le message de la tchadienne Zanzoum à la jeunesse du continent est sans équivoque : « Venez visiter l'Éthiopie, et précisément Addis. »

Pour l'élite créative du continent, Addis Abeba n'est plus seulement une capitale diplomatique, c'est le symbole d'une Afrique qui gagne, qui construit et qui accueille le monde avec dignité.