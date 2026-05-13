Addis Ababa — « La volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer Rouge répond à une nécessité économique, et non à une volonté de guerre », a écrit Shmuel Legesse, un expert israélien en résolution des conflits, dans le Jerusalem Post.

Dans un article d'opinion intitulé « La mer Rouge, Assab et la possibilité d'une nouvelle vision de la Corne de l'Afrique », cet expert en résolution des conflits souligne que la volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer via le port d'Assab trouve son origine dans une nécessité économique et une question de survie stratégique, plutôt que dans un expansionnisme militaire.

D'un point de vue historique, l'expert a expliqué qu'Assab n'était pas simplement un territoire adjacent. La ville était profondément intégrée à l'infrastructure économique nationale de l'Éthiopie.

« À la fin du XIXe siècle, sous l'empereur Ménélik II, l'Éthiopie s'est engagée dans une modernisation et une ouverture internationale qui reposaient largement sur des couloirs maritimes sécurisés. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a noté que « bien que les interventions coloniales italiennes aient par la suite compliqué l'administration territoriale, le lien politique et pratique de longue date de l'Éthiopie avec l'accès à la mer Rouge est resté au coeur du développement de l'État.

« Assab a constitué pendant des décennies l'une des principales artères maritimes de l'Éthiopie, indispensable au commerce, à la sécurité et à la croissance nationale. »

D'un point de vue juridique, il a expliqué que « la souveraineté de l'Érythrée, reconnue au niveau international depuis 1993, doit être prise en compte. Le droit international reconnaît le résultat du référendum sur l'indépendance de l'Érythrée et la séparation politique officielle qui s'en est suivie. »

Cependant, M. Legesse a souligné que « le droit international n'est pas statique et n'interdit pas non plus les cadres négociés qui s'adaptent à l'évolution des besoins régionaux ».

Partout dans le monde, les ports, les corridors et les zones de transit stratégiques ont été régis par des accords de location à long terme, des modèles de souveraineté partagée, des unions économiques et des traités internationaux conçus pour préserver la paix tout en tenant compte des réalités géopolitiques concrètes.

Cela signifie, a-t-il déclaré, que « l'avenir maritime de l'Éthiopie ne doit pas dépendre uniquement d'interprétations rigides des frontières actuelles, ni d'une confrontation militaire. Il peut et doit être recherché par le biais d'une diplomatie légale, d'un accès négocié, de modèles de confédération régionale ou d'accords de gouvernance partagée ».

Pour Legesse, auteur d'un ouvrage à paraître intitulé « Moral Diplomacy for a Broken World », l'accès à la mer n'est pas un luxe pour l'Éthiopie. C'est une nécessité stratégique.

L'expert israélien a souligné qu'« aucune grande nation de l'envergure démographique et de l'importance régionale de l'Éthiopie ne peut dépendre indéfiniment et de manière durable des gouvernements voisins pour assurer sa souveraineté maritime sans s'exposer à une instabilité stratégique à long terme ».

Il a désigné Assab comme un port d'importance historique pour l'Éthiopie.

Tout en reconnaissant la souveraineté de l'Érythrée depuis son indépendance en 1993, Legesse a déclaré que le droit international autorisait des accords négociés pouvant répondre à l'évolution des réalités régionales, notamment des contrats de location à long terme ou des modèles de gestion portuaire partagée.

Il a en outre proposé des cadres de coopération régionale plus larges, comprenant des confédérations économiques, des projets communs de développement maritime et d'éventuels accords fédéraux impliquant le Somaliland.

« L'avenir exige donc une imagination audacieuse, mais pacifique », a-t-il écrit. « Plutôt que de considérer l'Éthiopie et l'Érythrée comme définitivement en froid, les dirigeants régionaux devraient envisager des possibilités plus larges. »

Legesse a appelé les puissances occidentales à soutenir les initiatives régionales pacifiques visant à préserver les routes commerciales de la mer Rouge et à renforcer la sécurité régionale.

« La quête légitime de l'Éthiopie pour un accès significatif à la mer Rouge n'est pas seulement une question nationale », a-t-il noté. « C'est une question d'importance stratégique internationale plus large. »

En conclusion, l'expert en résolution des conflits a souligné les liens historiques durables entre Éthiopiens et Érythréens.

Selon M. Legesse, des générations d'intégration sociale et culturelle continuent de façonner les perceptions de nombreux Éthiopiens et Érythréens malgré la séparation politique.

« Même aujourd'hui, de nombreux Éthiopiens continuent de considérer les Érythréens non pas comme des étrangers permanents, mais comme des proches profondément liés dont la séparation était politique, et non civilisationnelle », a-t-il déclaré. « Les frontières peuvent diviser les gouvernements, mais elles n'effacent pas des générations d'identité partagée. »