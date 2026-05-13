Sénégal: A Nairobi, le président Faye co-préside une table ronde consacrée à l'économie bleue

Le président Bassirou Diomaye Faye a co-présidé, mardi, à Nairobi, une table ronde consacrée à l'économie bleue dans le cadre du sommet Africa Forward.

La séance s'est déroulée en présence des présidents des Comores, des Seychelles, entre autres personnalités.

Il est largement revenu sur la place de l'économie bleue au Sénégal à travers la pêche maritime et celle continentale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Sénégal a beaucoup de terres arables et un vaste espace littoral et fluvial qui offre des opportunités d'investissement et un large éventail de produits liés à l'économie maritime, a-t-il dit.

Il a annoncé la tenue, durant le mois de juillet prochain, de la Journée nationale de l'économie bleue dont l'objectif est de sensibiliser sur les retombées et les effets négatifs de l'exploitation illicite de la ressource.

Le président de la République a également rappelé la désignation du Sénégal pour organiser le 6ème Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC6) à Dakar, en 2027, une première en Afrique.

Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué de souligner les menaces qui pèsent sur le littoral avec l'érosion côtière, l'exploitation illicite des ressources de la mer à travers la pêche non réglementée (inn).

Dans son intervention, il a également rappelé que "l'Afrique subissait l'impact des changements climatiques sans être un grand pollueur".