Sénégal: Le Festival international de littérature de Dakar vise à 'briser les clivages' littéraires (Promoteur)

Dakar — La cinquième édition du Festival international de littérature de Dakar (FILID) ambitionne de rassembler davantage les écrivains et éliminer les barrières qui fragmentent le monde littéraire, a déclaré mardi son promoteur et directeur, Fodé Ndione.

"Le thème choisi cette année + La littérature pour un monde sans frontières+ en est une illustration. Il a été choisi pour rassembler davantage les écrivains et enlever toutes les frontières qui divisent le monde littéraire", a-t-il expliqué dans un entretien avec l'APS, en prélude de cet événement prévu à Dakar, du 19 au 22 mai prochain.

Il a indiqué que la cérémonie officielle d'ouverture du du Festival international de littérature de Dakar est prévue à partir de 15 heures, à l'hôtel de ville de Dakar, et va enregistrer la participation d'une cinquantaine d'écrivains sénégalais et étrangers.

"Des élèves de quelques établissements scolaires de la ville de Dakar, prendront part aussi, à cette cérémonie d'ouverture au cours de laquelle, la leçon inaugurale sera prononcée par Dr Ndèye Astou Gueye, Maître de Conférences titulaire à l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

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Plusieurs activités, notamment des ateliers, des tables-rondes, des récitals de poésie, des échanges, entre autres, sont également au menu du programme de cette rencontre internationale de littérature.Selon le promoteur du FILID ce rendez-vous littéraire met spécialement un accent sur "les échanges entre écrivains et professionnels, autour du livre".

Il annonce que plusieurs figures majeures du monde de la littérature ainsi que tout acteur évoluant dans le monde littéraire sont attendus à ce rendez-vous.

Le Festival international de littérature de Dakar décerne à chaque édition quatre Prix, notamment le Prix international de la littérature Cheikh Hamidou Kane, le Prix international de la poésie Annette Mbaye d'Erneville, le Prix national du roman Abdoulaye Racine Senghor et le Prix scolaire de poésie.

"Cette année, le Prix scolaire de poésie sera décerné à deux élèves du cours Sainte-Marie de Hann à Dakar, une manière d'associer les établissements scolaires à cet évènement ", indique M. Ndione.