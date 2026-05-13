Sénégal: Les policiers de la 49 promotion de l'ENP invités servir avec 'loyauté' et 'humanité'

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a rappelé, mardi, aux commissaires, officiers et sous-officiers issus de la 49e promotion de l'Ecole nationale de police (ENP) leur devoir d'intégrité, d'humanité et de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions.

"Le port de l'uniforme n'est pas un privilège, mais une lourde, et très lourde responsabilité, celle de servir avec loyauté", a notamment déclaré M. Cissé, soulignant que cet engagement, "plus qu'un devoir", doit être "un sacerdoce".

Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de sortie de cette promotion baptisée du nom du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, au terme d'un cycle de formation de deux années. Cette 49ème promotion compte au total 261 récipiendaires, répartis entre commissaires, officiers et sous-officiers de police.

Servir avec loyauté, a expliqué Mr Cissé, c'est "agir avec intégrité", "honorer ses engagements avec constance" et "placer le bien commun par-dessus des ambitions personnelles", même "lorsque personne ne vous regarde".

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Le ministre de l'Intérieur a invité les nouveaux commissaires, officiers et sous-officiers de police à toujours garder à l'esprit trois principes fondamentaux dans l'exercice de leurs fonctions : le droit, l'exemplarité et l'humanité.

"Le droit est votre bouclier. En respectant scrupuleusement les règles, vous protégez l'institution et vous vous protégez vous-mêmes", a-t-il indiqué, rappelant que le comportement du policier, en permanence observé, "doit être irréprochable en toute circonstance et en tout lieu".

Mouhamadou Bamba Cissé a également appelé les récipiendaires à faire preuve d'humanité dans leurs interventions. "Derrière chaque intervention, sachez qu'il y a un citoyen, qu'il y a des enfants, qu'il y a une famille", a-t-il insisté, prônant le "discernement" et "l'empathie", alliés à la fermeté.

Le ministre a par ailleurs reconnu la rudesse du terrain qui attend les agents de police, marqué par "la criminalité", "la détresse des victimes" et "la complexité des procédures".

Il a, à cet égard, promis de veiller à ce qu'ils disposent des "moyens techniques, juridiques et matériels" nécessaires, ainsi que d'une "protection morale".

"On ne vous demandera pas seulement d'être efficaces. On vous demandera aussi d'être justes. C'est là que se résume la véritable noblesse de votre métier", leur a-t-il dit.

Pour sa part, la directrice de la formation de la Police nationale, la commissaire divisionnaire Sanou Diouf, a invité les récipiendaires à s'inspirer constamment de l'exemple de leur parrain, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, dont la carrière, longue et exemplaire, a été marquée par "le sceau de l'engagement et du sens de l'honneur".

Issu du concours de recrutement des élèves commissaires de la promotion 1977-1978, le parrain a notamment occupé les fonctions de commissaire central de Dakar et de sa banlieue, de directeur de la Police des étrangers et des titres de voyage, ainsi que de directeur de la Sécurité publique, de 1991 à 1997, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.