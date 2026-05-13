Sénégal: Diamniadio - Lancement d'un projet de renforcement de la résilience des populations rurales

Diamniadio — Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan, Alpha Bâ, a procédé, mardi à Diamniadio, au lancement officiel du Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnel Post-Covid (PRESAN-PC), une initiative stratégique du Sénégal visant à accroître durablement les productions agricoles et les revenus des petits producteurs, en particulier des femmes et des jeunes.

"En lançant officiellement ce projet, nous réaffirmons avec force que l'agriculture demeure au coeur de notre souveraineté, de notre stabilité sociale et de notre ambition de transformation économique", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement.

Il a, à cette occasion, invité l'ensemble des structures de mise en oeuvre, notamment les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les bénéficiaires à faire preuve d'engagement, de rigueur et d'excellence afin de garantir l'atteinte des résultats assignés.

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Selon lui, cette importante initiative marque une nouvelle étape dans l'engagement de l'état du Sénégal en faveur "d'une agriculture plus résiliente, plus productive, plus inclusive et davantage orientée vers la souveraineté alimentaire et nutritionnelle".

M. Ba a rappelé que le lancement du PRESAN-PC coïncide avec un contexte mondial marqué par "des crises multiples", dont le changement climatique, la perturbation des marchés agricoles, la pression sur les ressources naturelles, la vulnérabilité des exploitations familiales et l'insécurité alimentaire croissante.

"Nous pouvons même rajouter les tensions géopolitiques mondiales identifiées actuellement", a-t-il ajouté, en estimant que "la sécurité alimentaire n'est plus seulement une question sectorielle face à ces défis". "Elle constitue désormais, selon lui, un impératif stratégique de souveraineté nationale, de stabilité sociale et de résilience économique".

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan, précise également que ce projet s'inscrit "dans cette vision ambitieuse : celle d'une agriculture qui ne subit plus les crises mais qui les anticipe, s'adapte et crée durablement de la valeur".

"Ce projet repose aussi sur une approche stratégique de faire-faire, privilégiant la mobilisation des compétences nationales, des structures techniques, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des opérateurs spécialisés", a-t-il encore indiqué, relevant qu'une telle approche "exige une gouvernance rigoureuse, une coordination efficace des interventions ainsi qu'une forte culture de résultats et de redevabilité".

Le PRESAN-PC est financé par l'Etat du Sénégal et la Banque africaine de développement (BAD). Il intervient dans les zones de Louga, Matam, Kaffrine, Nioro et Koumpentoum.