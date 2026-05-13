Sénégal: Le président de la CENTIF décèle un enjeu de souveraineté dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dakar — Le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Ahmadou Bamba Siby, a souligné, mardi à Dakar, la nécessité d'appréhender la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sous l'angle d'un enjeu de souveraineté, de résilience et de préservation de l'intégrité économique

"La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peut plus être appréhendée comme une question purement technique. Leur gestion est devenue un enjeu de souveraineté, de résilience et de préservation de l'intégrité de nos économies", a-t-il affirmé.

M. Siby s'exprimait lors de la cérémonie de présentation aux médias du rapport d'activités 2025 de la CENTIF.

Qualifiant d'inédit le format de cet exercice, le président de la CENTIF dit un intérêt grandissant des populations pour les questions liées à la gouvernance financière, à la transparence et à la lutte contre la criminalité financière et économique.

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'Cet intérêt reflète l'évolution de la perception des enjeux liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Des problématiques qui ne relèvent plus exclusivement des enquêtes et des poursuites pénales", a-t-il fait valoir.

Au regard de ces enjeux pouvant affecter la stabilité, la sécurité nationale ainsi que la crédibilité et le fonctionnement des États, "les médias sénégalais ont un rôle important à jouer, tant dans l'information que dans la sensibilisation, la promotion de la culture de responsabilité et de vigilance", a indiqué le président de la CENTIF.