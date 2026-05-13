Sénégal: Les prédicateurs invités à faire des communications sur la 'Vision Sénégal 2050'

Le ministre auprès du président de la République, chargé du Suivi, du Pilotage et de l'Evaluation de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", Ahmadou Al Aminou Lo, a souligné, mardi, la nécessité de réunir les composantes religieuses du Sénégal pour les exhorter à communiquer avec vigueur sur le référentiel des politiques publiques dénommé "Vision Sénégal 2050".

Il présidait une rencontre organisée par la délégation des Affaires religieuses à l'intention des prédicateurs dans les médias.

"La Vision 2050 [prône] un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Et les valeurs fortes de cette nation, c'est la religion et notre culture. C'est pourquoi, nous avons jugé utile de venir partager avec eux les axes de cet Agenda [national de transformation]", a-t-il dit.

Selon lui, les prédicateurs, les imams, les prêtres ont cette lourde responsabilité et cette opportunité d'être quotidiennement au contact des Sénégalais pour leur parler de religion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"La religion n'est pas une fin en soi pour l'au-delà, mais c'est également comment permettre aux fidèles de vivre ici, dans la prospérité, dans la justice, mais également dans nos valeurs. Et il était de notre devoir de les appeler pour qu'ils puissent servir de relais à travers leurs prêches et leurs émissions", a-t-il souligné.

Pour sa part, le délégué général aux Affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé, a salué cette initiative, ajoutant que pour réussir un projet national, il faut impérativement l'implication des religieux.

"Les valeurs occupent une place importante dans l'Agenda Sénégal 2050. Et comme vous le savez, ici au Sénégal, on est pratiquement à 100% des croyants (...). Donc, pour réussir un projet national, il faut impérativement impliquer les religieux", affirme M. Dramé.

Il pense donc que les religieux, qui bénéficient d'une légitimité et d'une acceptation sociales, peuvent être de bons relais pour expliquer le contenu de l'Agenda "Vision Sénégal 2050".

"Ils (les religieux) ont des tribunes et ils sont écoutés. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup espoir qu'ils vont être des relais, des intermédiaires, pour essayer d'expliquer clairement le contenu de l'Agenda du Sénégal 2050", a dit le ministre.