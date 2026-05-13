Sénégal: Un ouvrage retrace l'histoire du festival de jazz de Saint-Louis

Saint-Louis — L'écrivain Abdou khadre Diallo vient de publier un ouvrage intitulé "Saint-Louis Jazz, histoire d'un festival 1991-2004", une oeuvre consacrée à l'épopée de cet événement international, de ses débuts difficiles à son ancrage dans le patrimoine culturel de la ville de Saint-Louis (nord).

Dans ce livre paru aux éditions L'Harmattan, Abdou khadre Diallo essaie de raconter comment "une utopie" portée par des amoureux du jazz a fini par donner naissance à un événement aujourd'hui inscrit, "à force de courage et de persévérance", dans l'agenda culturel national.

Pour le préfacier de l'ouvrage, Jean-Michel Seck, "il arrive qu'une utopie nourrie par des amoureux du jazz, des hommes imprégnés de jazz et de culture musicale, prenne forme, devienne réalité sous les yeux du monde et s'épanouisse".

En effet, ajoute-t-il, pour ancrer cette manifestation au coeur de l'activité culturelle de la ville tricentenaire, il a fallu "de l'audace à ses initiateurs" qui ont lancé le projet en organisant la première édition en 1991 au Peyrissac.

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Entre-temps, l'événement musical s'est tenu tantôt à la place Faidherbe devenue Baya Ndar aujourd'hui, tantôt au Quai des Arts, avec toujours la même envie et le même enthousiasme de la part de ses initiateurs.

Il rappelle les grandes têtes d'affiche de ce festival qui en a vu de différentes nationalités. Dans cette préface, Jean-Michel Seck relève que "le temps choisi n'est pas linéaire, car l'auteur va s'efforcer, de manière magistrale, de nous donner des définitions du jazz à partir de celles des musiciens eux-mêmes, mais également de ceux qui ont écrit savamment sur cette musique dont les origines africaines ont été établies".

Il y a donc plusieurs histoires racontées par l'auteur dans son "Histoire d'un festival", écrit-il, notant que "tous les Festivals de jazz de Saint-Louis ne se ressemblent pas ; les Festivals de jazz de Saint-Louis se suivent avec leurs "soleils" et leurs "étoiles".

Selon lui, cet ouvrage, écrit par un amoureux du jazz vivant sur l'île de Saint-Louis depuis de longues années, comporte plusieurs facettes aussi merveilleuses les unes que les autres.

L'auteur, dit-il, déroule un long papyrus : il raconte avec sa verve et ses mots choisis les festivals de Jazz de Saint-Louis de 1991 à 2004.

Le professeur de philosophe à la retraite, Alpha Amadou Sy, évoque, quant à lui, le genre choisi par le poète, qui diversifie avec cet ouvrage sa production en recourant à l'essai pour raconter cette histoire du jazz.

Il insiste, lui aussi, sur le courage des initiateurs du festival, à l'image de l'auteur, notant qu'il a su faire "chemin avec des compatriotes assez fous comme lui pour se convaincre de l'opportunité de faire du festival un vecteur de promotion touristique de la destination Saint-Louis".

L'auteur Abdou khadre Diallo est membre fondateur du Groupe d'initiative pour le festival de Jazz (GRIF), secrétaire général de l'Association Saint-Louis Jazz (1994-1999), directeur général du Festival international de Jazz de Saint-Louis (1999-2004), puis successivement 1er vice-président (1999-2001) et secrétaire général (2010-2012) de l'Office du tourisme de Saint-Louis (OTSL).

Depuis 1991, il s'investit dans la création et la gestion de réceptifs hôteliers à Saint-Louis, sa ville natale.