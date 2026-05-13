Congo-Kinshasa: Le régulateur des médias dénonce des impayés et un «affaiblissement organisé»

Les employés du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) dont les dirigeants sont désignés par la présidence, le gouvernement, le Parlement et diverses corporations des médias, ne sont plus payés. Dans une note transmise à la presse mardi 12 mai, le CSAC, dont les moyens dépendent du budget de l'État, dénonce un « affaiblissement organisé » et estime ne plus être en mesure d'assurer pleinement sa mission.

Le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) est notamment le contrôle du secteur des médias : convocation des journalistes, invitation à des réunions, sanctions en cas de dérapage, coupure de signal... En apparence, le CSAC fonctionne normalement. Mais ses moyens sont insuffisants ou quasiment inexistants et derrière son efficacité se cache une « profonde précarité » selon l'institution, qui dénonce une « asphyxie financière » depuis quatre ans dans une note rendue publique.

Le CSAC affirme fonctionner par à-coups, avec quelques mois de budget débloqués ponctuellement avant que le gouvernement ne ferme le robinet. Une situation que le régulateur des médias ne considère plus comme un simple retard administratif, mais comme une possible volonté politique d'affaiblissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le CSAC, cette précarité entretenue revient à empêcher concrètement l'exercice de ses missions de contrôle et de régulation du paysage médiatique congolais. Le Conseil affirme que cette crise affecte le fonctionnement de ses services, démoralise les agents impayés depuis des dizaines de mois, fragilise son indépendance et humilie ses dirigeants.

« Un régulateur contrôlable cesse d'être un pilier démocratique », peut-on lire dans une note. Le CSAC assure par ailleurs que toutes les institutions ont été régulièrement alertées, sans réaction de leur part, et accuse le gouvernement de ne pas débloquer ses crédits votés par le Parlement.