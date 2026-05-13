Congo-Kinshasa: Véron Mosengo, candidat unique à la présidence de la Fédération congolaise de football

En RDC, Véron Mosengo se retrouve seul en course pour l'élection à la présidence de la Fédération congolaise de football. La commission électorale mise en place a publié la liste définitive des candidats pour ce scrutin prévu le 20 mai prochain. Entre les candidats écartés et ceux qui ont abandonné la course, la décision de cette commission ne fait pas l'unanimité dans l'opinion sportive.

Recevable mais non fondé : c'est le verdict de la commission électorale de la Fédération congolaise de football sur le recours introduit par Aziz Makukula, Jean-Claude Mukanya, Kevin Issa, Patrice Manguenda et Jean-Max Mayaka. Ces cinq candidats espéraient être réintégrés après avoir été écartés en première instance.

Par la même occasion, la commission a pris acte des désistements de Bosco Mwehu, Shabani Nonda et Jean-Didier Massamba. En conséquence, la seule liste conduite par Véron Mosengo a été officiellement retenue. L'ancien secrétaire général de la CAF est donc candidat unique au poste de président, pour l'élection du comité exécutif prévue le 20 mai 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Je suis passionné de football, je suis Congolais. Je le suis par mon histoire, par mon parcours, par mon engagement, par ma famille. Je le suis également dans le respect des procédures légales de notre pays. Mais au-delà des textes, le Congo est d'abord une affaire de sang, d'identité et de responsabilité. Au cours de ma carrière, j'ai eu des privilèges de servir le football à l'international, Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de mettre cette expérience au service direct de notre pays, de notre football. », a ainsi réagi le futur président.

Cette décision de la commission électorale de la Fecofa polarise tout de même l'opinion sportive. Si certains voient en Veron-Mosengo l'homme providentiel pour améliorer la gestion du football congolais, d'autres dénoncent une issue « planifiée par celui qui fut l'artisan de la normalisation de la fédération ».

Aucun des candidats écartés n'a pour le moment réagi. Véron Mosengo, lui, a entamé, par la ville de Mbuji-Mayi, située au centre du pays, une campagne électorale sans adversaire qui le conduira au siège de toutes les ligues provinciales de football pour expliquer son programme à ses futurs électeurs.