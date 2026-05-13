Sénégal: Dakar renforce la lutte contre les risques biologiques

12 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal a réaffirmé mardi son engagement dans la prévention et la lutte contre les risques biologiques, à travers un atelier de sensibilisation organisé à Dakar sur la mise en oeuvre de la Convention sur les armes biologiques.

La rencontre s'est tenue sous la présidence de la directrice de cabinet du ministre des Forces armées, Mame Madior Sow. Elle s'est déroulée en présence de représentants diplomatiques, notamment Florian Blazy, ministre conseiller à l'ambassade de France au Sénégal, et Mathieu Babia, représentant de l'ambassade du Canada à Dakar.

Réunissant 45 participants issus de divers secteurs institutionnels et techniques, l'atelier a permis d'échanger sur les risques liés aux agents biologiques ainsi que sur les mécanismes nationaux de mise en oeuvre de la Convention sur les armes biologiques.

Les discussions ont porté sur le renforcement des dispositifs de biosécurité et de biosûreté, ainsi que sur la nécessité de consolider les capacités nationales de prévention face aux menaces biologiques émergentes.

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