Sénégal: Sortie 49e promotion Police nationale - Les conseils du ministre Bamba Cissé à l'endroit des récipiendaires

Assumer fidèlement leurs devoirs et responsabilités, fonder leurs actions sur la constitution, les lois et règlements, le code de déontologie de la police dans le respect absolu des personnes : ce sont entre autres les conseils du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, à l'endroit la 49e promotion.

« Chers récipiendaires, le terrain qui vous attend est exigeant. Vous allez être confrontés à la rudesse de la criminalité, à la détresse des victimes, à la complexité des procédures et parfois même à l'incertitude dans la prise de décision. Toutefois, dans l'exercice de vos fonctions, gardez toujours à l'esprit ces trois piliers », a-t-il dit mardi à la cérémonie de sortie de la 49e promotion de la Police.

D'abord, le droit. Pour le ministre, le droit est le bouclier de ces nouveaux policiers. En respectant scrupuleusement les règles, estime-t-il, ils protègent l'institution et ils se protègent eux-mêmes.

« Ensuite, l'exemplarité. Le policier est observé. Votre comportement doit être irréprochable en toutes circonstances et en tous lieux. Car chaque geste que vous poserez engagera l'image de l'ensemble de cette institution qu'est la police nationale. Enfin, l'humanité. Soyez humain. Derrière chaque intervention, sachez qu'il y a un citoyen », a-t-il soutenu.

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Derrière chaque intervention, poursuit le ministre Bamba Cissé, sachez qu'il y a des enfants. Qu'il y a une famille. Qu'il y a des pères, des mères, des neveux et tout y quanti. Savoir faire preuve de discernement et d'empathie sans jamais rien céder sur la fermeté et la marque des plus grands serviteurs de l'État.

« Je vous exhorte ainsi à assumer fidèlement vos devoirs et responsabilités, à fonder vos actions sur la constitution, les lois et règlements, le code de déontologie de la police dans le respect absolu des personnes ; de servir votre pays, de protéger les libertés et de défendre les institutions de la République avec intégrité, impartialité, dignité et loyauté », a-t-il indiqué.

« On ne vous demandera pas seulement d'être efficace, on vous demandera aussi d'être juste. C'est là que réside la véritable noblesse de votre métier. Je sais les difficultés de notre mission. Je le sais en tant que ministre de l'intérieur et de la sécurité publique », a renchéri le ministre.

Toutefois, le ministre en charge de la Sécurité publique reconnait les risques que prennent les forces de défense et de sécurité. « Je le sais en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mon rôle sera de m'assurer que vous disposiez des moyens nécessaires pour agir : des moyens techniques, des moyens juridiques, des moyens matériels mais aussi une protection morale que vous aurez », a-t-il fait savoir.

« Sachez qu'en tant que tel, vous agirez dans le respect des valeurs républicaines. Et tant que vous le ferez, l'État sera à vos côtés. Derrière chaque policier, il y a aussi des parents. Derrière chaque policier, il y a aussi des conjoints. Derrière chaque policier, il y a aussi des enfants qui partagent cette charge et qui partagent cette inquiétude. La nation leur doit aussi une part de sécurité », a-t-il conclu.