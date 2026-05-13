Sénégal: « Je peux battre Sa Thiès en 30 secondes et Balla Gaye 2 en 20 »

Franc continue d'alimenter la tension dans l'arène. Invité d'une émission sur Lutte Tv, le pensionnaire de Jambars Wrestling Academy a fait une sortie fracassante en visant directement les héritiers de Double Less. Sans détour, le tombeur de Tapha Tine affirme pouvoir terrasser Sa Thiès en seulement 30 secondes et Balla Gaye 2 en 20 secondes si leurs combats venaient à être ficelés

À quelques semaines de la dernière grande journée de la saison de Jambaar Productions, prévue le 12 juillet prochain, Franc ne cache plus ses ambitions. Le lutteur des Parcelles assainies veut frapper un grand coup en décrochant deux affiches de prestige contre les frères Balla Gaye et Sa Thiès, tous pensionnaires de l'école de lutte Balla Gaye.

Dans une émission podcast diffusée sur Lutte Tv, hier, le champion de Jambars Wrestling Academy s'est montré particulièrement offensif. « Je reste dans mon coin et j'attends. Je veux signer deux combats : un contre Balla Gaye 2 et un autre contre Sa Thiès. Je peux battre Sa Thiès en 30 secondes et Balla Gaye 2 en 20 secondes. Ce dernier n'est plus à niveau », a-t-il déclaré avec assurance.

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Depuis sa victoire éclatante contre Tapha Tine, le 15 février 2026, Franc est considéré comme l'un des hommes forts de l'arène. Sa puissance, sa confiance et sa dynamique de victoires nourrissent désormais les spéculations sur une possible conquête du sommet. Le lutteur affirme être dans une logique de destruction totale : écraser tous ceux qui se dresseront sur son chemin jusqu'à atteindre le trône de l'arène. Mais cette sortie médiatique remet également en lumière les déclarations répétées de Balla Gaye 2.

Depuis le revers de Tapha Tine face à Franc, le Lion de Guédiawaye soutient qu'il demeure le seul capable de stopper l'ascension du phénomène de Ndiago Or. Pour défendre sa position, Balla Gaye rappelle souvent ses exploits face à des champions réputés invincibles comme Mame Gor Diouf, Coly Faye 2 ou encore Yékini, à qui il avait infligé leur première défaite historique.

Reste désormais une interrogation majeure. Laquelle ? Balla Gaye 2, aujourd'hui âgé de 40 ans et jugé moins dominateur qu'à son apogée, possède-t-il encore les ressources physiques et techniques pour relever un défi aussi explosif que celui incarné par Franc ? Difficile à y répondre. Mais on peut lui faire confiance s'il pense qu'il en est toujours capable et qu'il se donne le temps de bien fourbir ses armes pour aller à l'assaut de Franc.

Depuis sa victoire contre Siteu, le 2 mai dernier, à Paris, Gris Bordeaux s'est autoproclamé « Empereur des arènes ». Le 3e Tigre de Fass avait même publiquement défié Franc pour un combat en fin de saison. Une réponse était attendue. Elle est tombée à pic. Toujours dans la même émission sur Lutte Tv, Franc s'est dit prêt à affronter Gris Bordeaux. Le promoteur Mansour Bâ pourrait ainsi explorer cette piste pour son évènement du 12 juillet prochain.