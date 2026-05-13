Afrique: L'Angola met en avant son potentiel touristique au salon d'Indaba

12 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC, QCB et BS

Luanda — Les potentialités touristiques de l'Angola sont mises en lumière lors du plus grand salon du tourisme du continent africain, l'Africa's Travel Indaba, qui se tient du 11 au 14 du mois en cours à Durban, en Afrique du Sud. Cet événement vise à attirer de nouveaux flux touristiques vers le pays et à renforcer les échanges entre opérateurs du secteur à l'échelle africaine.

La délégation angolaise, composée de 12 opérateurs nationaux, est conduite par le Secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala.

Selon ce dernier, les exposants angolais disposent déjà de produits touristiques prêts à la commercialisation et participent au salon afin de les promouvoir et de développer des partenariats stratégiques, dans la perspective de dynamiser le marché touristique intra-africain.

Dans des déclarations accordées à la Radio Nationale d'Angola (RNA), le responsable a souligné que la participation angolaise vise à consolider la présence du pays sur le marché touristique international et à présenter le modèle en cours de développement dans le secteur, fondé sur la formation des opérateurs et la coopération avec les acteurs africains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif principal, a-t-il précisé, est de promouvoir la commercialisation conjointe de forfaits touristiques multi-destinations, permettant l'intégration de l'Angola dans les circuits touristiques déjà établis sur le continent.

« Ainsi, l'Angola intégrera également les itinéraires des touristes qui visitent déjà d'autres pays africains et qui pourront désormais inclure notre pays dans leurs parcours », a-t-il déclaré.

Le salon se déroule au Centre international de conventions de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, et doit s'achever ce jeudi (14).

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.