Afrique: L'Angola met en avant son potentiel touristique au salon d'Indaba

Luanda — Les potentialités touristiques de l'Angola sont mises en lumière lors du plus grand salon du tourisme du continent africain, l'Africa's Travel Indaba, qui se tient du 11 au 14 du mois en cours à Durban, en Afrique du Sud. Cet événement vise à attirer de nouveaux flux touristiques vers le pays et à renforcer les échanges entre opérateurs du secteur à l'échelle africaine.

La délégation angolaise, composée de 12 opérateurs nationaux, est conduite par le Secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala.

Selon ce dernier, les exposants angolais disposent déjà de produits touristiques prêts à la commercialisation et participent au salon afin de les promouvoir et de développer des partenariats stratégiques, dans la perspective de dynamiser le marché touristique intra-africain.

Dans des déclarations accordées à la Radio Nationale d'Angola (RNA), le responsable a souligné que la participation angolaise vise à consolider la présence du pays sur le marché touristique international et à présenter le modèle en cours de développement dans le secteur, fondé sur la formation des opérateurs et la coopération avec les acteurs africains.

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L'objectif principal, a-t-il précisé, est de promouvoir la commercialisation conjointe de forfaits touristiques multi-destinations, permettant l'intégration de l'Angola dans les circuits touristiques déjà établis sur le continent.

« Ainsi, l'Angola intégrera également les itinéraires des touristes qui visitent déjà d'autres pays africains et qui pourront désormais inclure notre pays dans leurs parcours », a-t-il déclaré.

Le salon se déroule au Centre international de conventions de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, et doit s'achever ce jeudi (14).