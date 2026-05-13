Angola: Le Président de la République s'informe du fonctionnement de l'École d'IA de l'Algérie

Alger — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, s'est informé ce mardi du fonctionnement de l'École nationale d'intelligence artificielle (ENSIA - École Nationale Supérieure d'Intelligence Artificielle), principale institution algérienne d'enseignement supérieur dédiée à l'intelligence artificielle et à la science des données.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme de la visite officielle que le Président angolais effectue en Algérie depuis lundi, visant à renforcer les relations historiques et la coopération bilatérale entre les deux pays.

Située au sein du nouveau pôle technologique de Sidi Abdellah, l'ENSIA s'impose comme une institution d'excellence, dédiée à la formation d'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle, en science des données, en robotique et dans des domaines connexes.

L'établissement met l'accent sur le développement de compétences destinées à concevoir des solutions technologiques appliquées à des secteurs stratégiques tels que la santé, l'énergie, l'agriculture et les transports, dans le cadre de la transformation numérique de l'Algérie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son programme académique comprend notamment des disciplines liées à l'apprentissage automatique (machine learning), à la science des données et aux technologies émergentes, avec une forte orientation vers l'innovation et la recherche scientifique.