Afrique: L'Angola participe à la Coupe d'Afrique des Nations U17 pour la 6e fois

Luanda — L'Angola participe pour la sixième fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations U17, dont l'édition actuelle se déroule au Maroc du 13 mai au 2 juin, dans l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde U17, qui aura lieu en novembre prochain au Qatar.

L'équipe nationale affrontera le Mali pour son premier match le 14, puis la Tanzanie (17) à la deuxième journée, avant de conclure la phase de groupes contre le Mozambique (20).

L'équipe a débuté sa préparation en janvier, sous la direction de l'entraîneur Mário Catala, ayant disputé 22 matchs amicaux, dont deux internationaux, contre l'équipe U17 de la République démocratique du Congo (1-1) et l'équipe U17 du Wydad Casablanca (3-3).

Pour cela, l'entraîneur a à sa disposition les gardiens Gelson Dala, Adilson et Paciência ; les défenseurs Kalanga, Manuel, Osvaldo Costa, Dumbo, Efraim, Avelino Hossi et Martinho ; et les milieux de terrain Vandro, João, Pedro António, Gabriel, Aimar, Fanilson et Jairo Muamba.

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L'équipe comprend également les attaquants Emanuel, Constantino, Joel, Víctor, Luvumbo, Sandro et Eliseu Francisco.

La compétition, placée sous l'égide de la Confédération africaine de football (CAF), a débuté en 1985, édition remportée par la République du Congo.

L'Angola a fait ses débuts en 1997 au Botswana et son meilleur résultat a été une troisième place en 2019 en Tanzanie, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde la même année au Brésil.

Cette performance a été réalisée par une génération de joueurs tels que Zito Luvumbo, Zine, Domingos Andrade, Kapita, Gegé, Beni Mukendi, David Zanza et le gardien Cambila, qui ont marqué l'histoire de la compétition.

Leur premier entraîneur dans cette compétition était Vaselim Vesco. Lors de l'édition suivante, en 1999 en Guinée, l'équipe était dirigée par Oliveira Gonçalves.

Après une longue absence, l'équipe angolaise des moins de 17 ans a fait son retour en 2016 au Niger, sous la houlette de Languinha Simão, puis en 2019 en Tanzanie avec Pedro Gonçalves, qui l'a menée à la troisième place.

Lors de leur dernière participation, en 2023 en Algérie, l'équipe était entraînée par Mitó da Silva.

Le Maroc est le tenant du titre.

Voici la composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Tunisie, Éthiopie et Égypte

Groupe B : Cameroun, RDC, Ouganda et Côte d'Ivoire

Groupe C : Angola, Mali, Tanzanie et Mozambique

Groupe D : Algérie, Ghana, Sénégal et Afrique du Sud.