Angola: Plus de 62 000 personnes bénéficient désormais d'eau potable à Chibia grâce au soutien du Japon

Au moins 62 200 personnes ont accès à l'eau potable depuis mars dernier, dans la municipalité de Chibia, province de Huíla, grâce à la réhabilitation complète de 15 réseaux d'adduction d'eau, financée par le gouvernement japonais.

Cette initiative, mise en oeuvre par le Programme alimentaire mondial (PAM), a débuté en février et l'eau était disponible dès le mois suivant, laquelle profitera également au bétail, contribuant ainsi au développement socio-économique des zones concernées.

Parallèlement à la réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau, et avec l'aide du Japon dans le secteur agricole, le PAM met en oeuvre des écoles de terrain couvrant 17 municipalités et bénéficiant à 374 familles. Ces écoles promeuvent des techniques de production modernes et renforcent la sécurité alimentaire des communautés depuis novembre 2025.

S'exprimant mardi, après la remise officielle de l'un des 15 systèmes d'adduction d'eau réhabilités à Chibia, dans le cadre de la coopération angolo-japonaise, l'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, a déclaré que l'aide était axée sur la réhabilitation des équipements et que ce soutien se poursuivrait.

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Lors de sa visite dans la municipalité, destinée à superviser les projets sociaux mis en oeuvre dans le cadre de cette coopération, l'ambassadeur a souligné l'importance de l'eau, expliquant que la collaboration avec l'Angola vise à améliorer les conditions de vie de certaines communautés et à accroître la production agricole grâce à ces systèmes.

Il a précisé que son gouvernement avait financé le PAM à hauteur de deux millions de dollars pour la réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau et qu'après avoir constaté les résultats, il mettrait en place des mécanismes pour continuer à soutenir Huíla, afin d'améliorer les conditions de vie de la population et l'agriculture.

La représentante du PAM, Spínola Caribe a déclaré qu'en matière de sécurité alimentaire, l'eau est un élément fondamental de la préparation des aliments et de leurs effets nutritionnels, c'est pourquoi ces projets sont prioritaires, afin de garantir aux communautés un accès à une eau potable et de qualité.

Il a affirmé que l'impact du changement climatique est visible en Angola, pays qui, bien que n'étant pas l'un des principaux contributeurs, « en paie le prix fort ».

Il a également indiqué que, pour permettre aux agriculteurs de récolter, des semences améliorées sont indispensables, d'où les investissements dans ce domaine.

Lors de cette visite, la délégation s'est rendue dans la localité de Gunga, où elle a livré l'un des 15 systèmes d'adduction d'eau achevés, ayant également visité deux écoles rurales de cette communauté afin d'évaluer les résultats obtenus auprès des familles d'agriculteurs.

Cette visite de travail comprenait également un déplacement dans le quartier de Yoba, où la mise en place d'une petite station de traitement d'eau potable est prévue afin d'alimenter 500 familles grâce à un nouveau système de distribution d'eau.