Angola: La présidente du SPEB plaide une meilleure reconnaissance de la profession infirmière à Benguela

Benguela — La présidente du Syndicat provincial des infirmiers de Benguela (SPEB), Maria Muteba, a plaidé mardi pour une meilleure reconnaissance de la profession infirmière et l'amélioration des conditions de travail.

Maria Muteba a fait cette déclaration lors de l'ouverture du 1er atelier sur les soins infirmiers organisé par le SPEB, dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de l'infirmier (12 mai).

Cet événement visait à susciter une réflexion sur les défis de la profession et à réaffirmer l'engagement des infirmiers envers l'éthique, l'humanisation des services et la qualité des soins prodigués à la population.

Dans son discours, elle a souligné l'importance du rôle joué par les infirmiers dans le système de santé publique.

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Selon la présidente du SPEB, les infirmiers constituent l'un des piliers fondamentaux de la prise en charge et du suivi des patients.

Elle a également mentionné que la santé mentale des professionnels devrait bénéficier d'une attention particulière de la part des autorités compétentes, compte tenu des exigences et des responsabilités inhérentes à la profession.

« Prendre soin de celles et ceux qui prennent soin des autres est une nécessité urgente et indispensable », a-t-elle défendu.

La présidente du SPEB a réaffirmé l'engagement du syndicat à poursuivre son travail de défense des intérêts de la profession et de promotion du développement professionnel des infirmières et infirmiers de la province de Benguela.

Lors de l'atelier, les thèmes abordés portaient sur les devoirs des professionnels infirmiers, l'humanisation des soins, la santé mentale des infirmières et infirmiers, ainsi que le rôle du syndicat dans la défense des droits des travailleurs et travailleuses.

La rencontre, placée sous le thème « Nos infirmières et infirmiers, notre avenir » et « Des infirmières et infirmiers autonomes sauvent des vies », a rassemblé plus de cinquante professionnels de santé de différentes municipalités de la province, des membres du syndicat et des invités.