Angola: Le Brent ouvre à 107,45 $US

13 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert mercredi à 107,45 $US le baril, soit une hausse de 3,24 $US par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le marché reste tendu après que le président américain Donald Trump ait qualifié les perspectives d'un cessez-le-feu avec l'Iran de « sur assistance respiratoire » et rejeté la dernière réponse de Téhéran aux propositions de paix soutenues par les États-Unis, alimentant les craintes d'une prolongation du conflit.

Mardi, le prix du Brent a oscillé entre 104,23 $US et 108,45 $US, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert de référence pour les échanges de cette matière première sur le marché international. Il est également un indice de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

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