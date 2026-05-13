Angola: Le pays progresse vers une société plus juste

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa, a réaffirmé mardi à Banjul, en Gambie, que l'Angola n'a cessé d'améliorer le bien-être social et sanitaire de sa population, dans la perspective d'une société plus juste, saine et inclusive.

Un communiqué de presse transmis à l'ANGOP par le ministère de la Santé indique que M. Pinto de Sousa s'exprimait lors de la 87e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sous le thème « Garantir l'accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ».

Selon ce document, M. Pinto de Sousa a assuré que l'exécutif angolais poursuit le développement du Service national de santé, notamment par la construction de nouvelles infrastructures et le renforcement des soins de santé primaires.

Parmi les principaux indicateurs présentés, il a souligné la réduction de la mortalité infantile, passée de 44 à 32 pour mille naissances vivantes, la baisse de la mortalité maternelle, de 239 à 170 pour 100 000 naissances vivantes, et la diminution du taux de malnutrition, qui est passé de 9,1 % en 2024 à 5,8 % en 2025.

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Il a également mis en avant l'augmentation de la couverture de la planification familiale, de 60 % à 65 %, et celle du nombre d'accouchements assistés par des professionnels de santé, de 35 % à 64 %, dépassant ainsi les objectifs fixés sur plusieurs points.

Il a toutefois noté que, malgré les progrès enregistrés, des maladies comme le choléra et le paludisme demeurent des défis majeurs, évoquant la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique, biologique et environnementale.

Dans le domaine de l'action sociale, il a indiqué que le programme d'assistance sociale « Kwenda » a déjà bénéficié à plus de 1,3 million de familles grâce à des transferts monétaires directs.

Dans l'entre-temps, a-t-il ajouté, le programme d'inclusion productive a soutenu plus de 54 000 personnes, dont 28 000 femmes, grâce à la distribution de kits professionnels, de semences et d'animaux destinés à renforcer leurs moyens de subsistance.

Concernant l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, il a déclaré que l'Angola avait réalisé des progrès significatifs grâce à la mise en oeuvre de programmes structurants, tels que le Programme de développement institutionnel du secteur de l'eau (PDISA II) et le Plan national de l'eau 2040.

Il a précisé que ce programme couvre plus de dix régions du pays, notamment les provinces de Huambo, Huíla, Lunda Norte, Malanje, Moxico et Moxico Leste, totalisant plus de 94 000 raccordements et des investissements dépassant 1,9 milliard de dollars.

Le Plan national de l'eau 2040 fait de l'accès universel à l'eau potable une priorité, y compris pour les zones rurales les plus vulnérables.