Angola: Une étude d'impact environnemental de la ligne Bayne/Cahama débute ce mois-ci

Ondjiva — L'étude d'impact environnemental et social des lignes de transport d'électricité de 400 kilovolts (kV) reliant la centrale hydroélectrique de Bayne au poste de transformation de Cahama, dans la province de Cunene, débutera dans les cinq prochains jours.

Cette information a été communiquée mardi à Ondjiva par le consultant pour l'entreprise en charge du projet, Eduardo Fernando, lors de la consultation publique menée auprès des autorités gouvernementales et locales.

À l'occasion, Eduardo Fernando a indiqué que les conditions techniques étaient réunies pour le lancement, le 16 de ce mois, de l'étude d'impact environnemental de la ligne, afin d'évaluer les perturbations potentielles.

Il a expliqué que, dans un premier temps, une évaluation du tracé de la ligne de 400 kilovolts sera réalisée, en appliquant un ensemble de normes pour les zones de servitude de 45 mètres autour des pylônes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le responsable, les mesures de protection opérationnelle tiendront compte de la législation environnementale angolaise en vigueur, ainsi que des traités et normes internationaux.

Il a précisé que le projet a déjà été enregistré sur le portail du système intégré de gestion environnementale, qu'une visite préliminaire du site a été effectuée et que des échanges ont eu lieu avec les autorités locales afin de recueillir leurs suggestions et recommandations, celles-ci connaissant bien le contexte environnemental de la région.

Il a souligné que la protection de l'environnement et le respect des droits fonciers familiaux sont des exigences des financeurs du projet. Le rapport final sera publié et soumis au ministère de l'Environnement en vue de la délivrance de l'autorisation requise.

Il a évoqué les impacts environnementaux négatifs potentiels, tels que le terrassement nécessaire à l'excavation des sites des pylônes, le déboisement de la zone du projet, la circulation de véhicules lourds dans des zones vierges, ainsi que les perturbations de l'écosystème et des milieux terrestres et aquatiques.

Le responsable a affirmé que, du point de vue socio-économique, l'interconnexion entre Bayne et le futur poste de transformation de Cahama constituera une source alternative d'approvisionnement en électricité pour les provinces de Huíla et de Namibe.

Il a précisé qu'en cas de coupure de courant sur les lignes de Lauca ou de Gove, le poste de transformation de Cahama pourrait alimenter les régions voisines grâce à la mise en service de la ligne Cahama/Lubango, et contribuer à la création d'emplois.

« Il s'agit d'un projet stratégique du ministère de l'Énergie et de l'Eau, qui profitera non seulement à Cunene, mais fournira également de l'énergie à la Namibie et à la Zambie », a-t-il insisté.

De son côté, le représentant du Conseil d'administration du Réseau national de transport d'électricité (RNT), Augusto Gaspar, a déclaré que le projet hydroélectrique de Bayne est un projet conjoint des gouvernements angolais et namibien.

En Angola, a-t-il indiqué, deux corridors de lignes à haute tension de 400 kilovolts ont été sélectionnés, le tracé Bayne/Cahama mesurant environ 179 kilomètres.

Compte tenu de la capacité installée et de la quantité d'énergie à transporter, il a justifié la nécessité de mener une étude d'impact environnemental et social afin d'identifier le tracé idéal de la ligne, en formulant des recommandations sur les mesures d'atténuation et une gestion appropriée.

Le barrage de Baynes, également appelé projet hydroélectrique de Baynes, est une coentreprise angolaise et namibienne, située sur le fleuve Cunene.

Il s'agit d'un projet stratégique pour la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), axé sur la production d'énergie avec une capacité de 860 mégawatts et un barrage de régulation de 21 MW.