Angola: L'écrivain Poeta Falso publie « Sorriso não é felicidade »

Luanda — L'écrivain angolais Poeta Falso a récemment publié son ouvrage « Sorriso não é felicidade » (Sourire n'est pas le bonheur) sur le marché littéraire brésilien, marquant une nouvelle étape dans sa carrière et renforçant la présence de la littérature angolaise à l'étranger.

Ce livre de 100 pages révèle le poids des déceptions amoureuses, les difficultés familiales et sociales, les dettes accumulées et la douleur de voir sa mère malade sans accès aux soins médicaux ni aux médicaments.

Selon l'auteur, qui s'entretenait mardi avec l'ANGOP, l'ouvrage a été largement diffusé sur le marché brésilien, en format papier et numérique, par Caravana Grupo Editorial, une maison d'édition qui a décidé de le soutenir en raison de la qualité et de la pertinence de son oeuvre.

« Depuis l'Angola, j'ai appris que la maison d'édition examinait des textes d'autres pays. J'ai rassemblé les documents et je les ai envoyés. J'ai vu mes manuscrits refusés à plusieurs reprises, mais l'année dernière, j'ai reçu l'approbation et la nouvelle que mon livre allait être publié », a-t-il déclaré.

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L'écrivain, qui a désormais signé un contrat avec une maison d'édition, a ajouté que le processus d'édition avait exigé persévérance et confiance en son oeuvre.

Poeta Falso s'est dit ravi de la publication de son ouvrage sur le marché brésilien, considérant ce moment comme une étape importante de sa carrière littéraire.

Il a expliqué voir le Brésil comme une porte d'entrée vers ses ambitions littéraires, une opportunité de développer son travail, de toucher de nouveaux lecteurs et de faire rayonner son identité artistique au-delà des frontières du pays.

Il a estimé que cette initiative était très positive pour l'Angola, car elle démontre que la jeunesse angolaise a le potentiel de se faire une place sur la scène littéraire internationale.

Paulo Francisco Gonçalves, connu sous le pseudonyme de Poeta Falso, est un écrivain, éducateur pour enfants et animateur radio angolais, originaire de la province de Cuanza-Norte.

Il s'est distingué sur la scène littéraire nationale par ses écrits critiques, réflexifs et socialement actifs, abordant des thèmes liés à la réalité sociale, politique et humaine, toujours avec un langage direct et provocateur.

Il est l'auteur des ouvrages «Viver para ser», «Cabo Delgado em gritos», «Miséria e bajulação», «Censurado no país das maravilhas» et «O futuro não muda com as palavras».