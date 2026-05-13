Angola: L'Église catholique plaide pour la sauvegarde d'une communication humaine et responsable

Luanda — Soeur Paulina Marlise Heckler, de la congrégation des Filles de Saint-Paul, a défendu mardi à Luanda la nécessité de préserver une communication humaine et responsable face aux défis posés par la transformation numérique.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale des communications sociales, instituée en 1966 par le pape Paul VI, la religieuse a mis en garde contre les dangers du manque de communication, la perte des relations personnelles et la dépendance excessive aux technologies numériques.

Selon Soeur Marlise Heckler, le message de cette année met l'accent sur la valeur des voix et des visages humains.

« Le pape Léon XIV attire l'attention sur la nécessité de préserver les véritables relations humaines, car trop souvent, nous nous laissons emporter par la technologie et finissons par perdre la capacité de penser, de réfléchir et d'entrer en relation avec les autres », a-t-elle déclaré.

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La religieuse a souligné que le Saint-Père ne condamne pas l'innovation technologique ni les médias numériques, mais met en garde contre leur utilisation inappropriée, notamment lorsqu'elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine.

Elle a également mentionné que le Pape considère essentiel de placer la personne humaine au coeur de la communication, prônant le discernement éthique et la responsabilité dans l'utilisation des nouvelles technologies.

« Nous devons accueillir la nouveauté, utiliser les moyens technologiques, mais aussi guider et éduquer à une communication responsable », a-t-elle insisté.

La religieuse a également mis en lumière la préoccupation du Pape pour la jeunesse et l'usage excessif des plateformes numériques.

À cet égard, elle a recommandé aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, avec équilibre et esprit critique.

Pour soeur Marlise Heckler, le message papal constitue une invitation à valoriser la vérité, la justice, le dialogue et la communion entre les personnes.

Depuis 1967, le Saint-Père adresse chaque année un message aux acteurs de la communication, aux journalistes et à la société en général.

À cette occasion, la journaliste Kieza Silvestre a déclaré que le message du Saint-Père révèle une préoccupation quant aux impacts du monde numérique sur la société contemporaine, en particulier chez les jeunes de la génération Z.

La journaliste a affirmé que de nombreux professionnels des médias commettent encore des manquements à l'éthique en diffusant des contenus exposant des enfants et des familles, aggravant ainsi les souffrances des victimes et portant atteinte à leur dignité.

Kieza Silvestre a souligné que la voix et l'image sont des attributs uniques de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il est donc impératif de les protéger tant dans le monde réel que virtuel.

Lors de la réflexion sur le message du pape Léon XIV, faisant allusion à la 60e Journée mondiale des communications sociales, l'importance d'une communication plus humaine, éthique et responsable dans la société actuelle a été mise en avant.

La clôture des activités de la Semaine de la communication aura lieu dimanche prochain par une célébration eucharistique au Grand Séminaire de Luanda.