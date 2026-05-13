Angola: Communiqué du Desportivo da Huíla concernant les perturbations lors du déplacement à Dundo

Lubango — La direction du Clube Desportivo da Huíla a publié un communiqué de presse pour décliner toute responsabilité quant aux perturbations survenues lors de son déplacement à Dundo, dimanche puis lundi, où elle devait affronter Lunda-Sul pour la 27e journée du championnat.

Dans ce communiqué, le club de Huíla justifie ce contretemps par des « circonstances exceptionnelles et imprévues » indépendantes de sa volonté.

Il ajoute que « malgré tous les efforts déployés par la direction du club, l'équipe n'a pas pu être présente sur le terrain de la Sagrada Esperança avant 15h lundi, l'horaire initialement prévu pour le match ».

L'équipe de Huíla remercie néanmoins la direction du Desportivo da Lunda-Sul pour son fair-play, présente ses excuses à ses membres et espère que l'instance dirigeante du football agira conformément au règlement de la compétition.

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Lors de ses déplacements dans des provinces comme Luanda, Cabinda, Bengo, Moxico, Lunda-Norte et Lunda-Sul, le Desportivo da Huíla bénéficie du soutien aérien de l'Armée de l'Air nationale, grâce à l'appui de son principal sponsor, les Forces armées angolaises, dont les horaires du dimanche et du lundi ont été perturbés, impactant ainsi l'équipe.

Avec 41 points, le Desportivo da Huíla occupe la 4e place du classement, tandis que son homologue de Saurimo est 12e avec 25 points.