Tchad: De nouvelles frappes enregistrées à la frontière soudanaise font craindre le pire

Regain de tensions à la frontière soudano-tchadienne où des frappes de drones attribuées aux Forces de soutien rapide (FSR) ont repris, selon des organisations humanitaires, dont Médecins sans frontières (MSF). La situation est telle que de nouvelles attaques sont redoutées dans une région déjà au bord du gouffre humanitaire.

« Après plusieurs semaines de calme relatif constaté, des attaques de drones ont repris autour de Tina principalement ces quatre derniers jours », confie à Polycarpe Essomba le chef de mission de l'ONG Médecins sans frontières (MSF) au Tchad, Issiaka Abdou.

La ville de Tina, non loin de la frontière avec le Soudan, avait déjà été le théâtre d'une attaque meurtrière à la mi-mars. Près de vingt personnes avaient été tuées. Entre le 8 et le 11 mai, « MSF et les autorités sanitaires tchadiennes ont pris en charge 47 personnes blessées, dont certaines dans un état grave », s'inquiète l'humanitaire qui craint une dégradation de la situation côté tchadien.

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Ces nouvelles attaques s'ajoutent à une situation humanitaire très critique dans la zone frontalière. De nombreuses personnes affectées ont été obligées de se déplacer. « On parle aujourd'hui de 1,5 million de déplacés qui ont fui les violences au Nord-Darfour et vivent avec un accès très limité aux services essentiels, en particulier aux soins de santé », alerte Issiaka Abdou.