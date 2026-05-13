Gabon: Libreville souhaite devenir actionnaire de la multinationale minière Eramet

L'État détient déjà 29% de Comilog, la filiale de l'entreprise qui exploite le manganèse de Moanda, dans l'est du pays. Mais alors qu'il souhaite accélérer la transformation locale de ce minerai utilisé pour produire de l'acier, le président, Oligui Nguema, entend entrer au capital de l'entreprise mère, Eramet.

Selon la présidence gabonaise c'est un accord « historique », « marquant une étape décisive dans la mise en oeuvre de la souveraineté minière du Gabon » qui a été conclu lundi 11 mai, en marge du sommet Africa forward (« L'Afrique en avant », en français) de Nairobi, entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Christel Bories, la PDG du groupe Eramet.

Au cours de la même rencontre, un nouveau plan de financement a été confirmé pour financer à hauteur de 225 millions d'euros la modernisation du chemin de fer transgabonais, qui achemine le manganèse de Moanda au port d'Owendo, mais sur lequel circulent aussi des trains de marchandises et de passagers.

Pour Libreville, la transformation locale du manganèse, sur laquelle insiste le chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir, « devient une exigence opérationnelle » avec cet accord. « Des engagements fermes ont été pris, assortis de délais précis », assure la présidence.

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Toujours selon son communiqué, le Gabon « franchit un cap » en accédant au capital du groupe Eramet, mais sans préciser à quelle hauteur et selon quelles modalités, ce qui fait dire à un observateur que la communication officielle est « exagérée » et tournée vers l'opinion publique gabonaise.

Du côté du géant minier français, le ton est plus mesuré. Joint par RFI, Eramet dit « prendre note de l'intention » de Libreville de souscrire à l'augmentation de capital de 500 millions d'euros. La direction soumettra la proposition aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du groupe, le 27 mai. En devenant actionnaire d'Eramet, en plus de sa filiale Comilog, le Gabon souhaiterait influer sur les orientations stratégiques du groupe et ses choix d'investissement.