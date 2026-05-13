Afrique: Seize Nations disputent la 16e Coupe d'Afrique des Nations U-17

Luanda — La 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 (CAN) débute ce mercredi 13 au Maroc et se déroulera jusqu'au 2 juin, avec la participation de seize équipes.

Le tournoi, où le pays hôte cherche à conserver son titre, compte deux représentants lusophones : l'Angola, médaillé de bronze (troisième place) en 2019, et le Mozambique.

Le Ghana, le Mali et le Cameroun ont un palmarès impressionnant dans cette compétition, avec deux titres chacun, tout comme la Gambie et le Nigeria, absents cette année.

Le Ghana a triomphé en 1995 et 1999, le Mali en 2015 et 2017, et le Cameroun en 2003 et 2019. Ces équipes sont considérées comme de sérieuses prétendantes au titre.

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Avec une victoire chacune, on retrouve ensuite le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal et le Maroc.

À partir de ce mercredi, tous les regards du monde du football seront tournés vers cette compétition, qualificative pour la Coupe du Monde qui se tiendra en novembre prochain au Qatar.

Les jeunes talents africains auront l'occasion de se développer dans une vitrine attrayante, notamment pour les agents sportifs et les recruteurs à la recherche de nouvelles recrues pour leurs équipes respectives.

La compétition débute avec deux matchs du Groupe A opposant l'Égypte à l'Éthiopie, et le Maroc à la Tunisie.

Dans le Groupe B, également mercredi, le Cameroun affronte la Côte d'Ivoire, tout comme la RD Congo et l'Ouganda, ce dernier participant pour la première fois à la compétition.

Conformément au règlement de la CAF, les équipes s'affrontent au sein de leur groupe respectif selon un système de championnat.

Contrairement aux éditions précédentes, l'augmentation du nombre de places africaines pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA au Qatar (qui qualifie désormais 10 équipes africaines) a radicalement changé l'importance de la phase de qualification :

Les deux premières équipes de chaque groupe (soit un total de 8 équipes) se qualifient pour les quarts de finale. Ces 8 équipes obtiennent d'office leur qualification directe pour la Coupe du Monde.

Les quatre pays terminant troisièmes de leur groupe ne sont pas éliminés. Deux matchs de barrage directs détermineront les deux dernières places qualificatives pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2026.

Les vainqueurs des quarts de finale disputeront les tours de qualification habituels jusqu'au couronnement du champion d'Afrique.

Composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Tunisie, Égypte et Éthiopie

Groupe B : Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda et République démocratique du Congo

Groupe C : Mali, Angola, Tanzanie et Mozambique

Groupe D : Sénégal, Afrique du Sud, Algérie et Nigeria

Résultats du jour :

Groupe A : Maroc-Tunisie et Égypte-Éthiopie

Groupe B : Côte d'Ivoire-Cameroun et Ouganda-République démocratique du Congo

Calendrier de l'Angola :

Angola-Mali (14 mai)

Angola-Tanzanie (17 mai)

Angola-Mozambique (20 mai)