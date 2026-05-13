Angola: Mise en avant de l'importance de l'agriculture dans la structure productive du pays

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a souligné mardi à Nairobi (Kenya) que le secteur agricole est devenu le principal contributeur à la structure productive du pays ces dernières années, surpassant ainsi le traditionnel secteur pétrolier.

Le gouvernant a tenu ces propos lors d'une table ronde sur « L'agriculture durable », en marge du Forum Afrique-France., rappelant que le secteur agro-pastoral angolais a doublé son poids dans l'économie au cours des dix dernières années, passant de 13,66 % du produit intérieur brut (PIB) en 2015 à 25,43 % en 2025.

Il a précisé que la production agricole en Angola a dépassé 30,4 millions de tonnes lors de la campagne 2024/25, enregistrant une hausse de 8,5 % par rapport à la campagne précédente, avec une attention particulière portée au maïs, au blé, au manioc, aux patates douces, aux légumes, aux fruits et au café commercial.

Il a reconnu que, malgré les progrès accomplis, des défis persistent, citant la crise au Moyen-Orient comme un exemple flagrant de l'impact direct des chocs géopolitiques internationaux sur les systèmes alimentaires africains, entraînant une hausse des prix des carburants, des engrais, des assurances et du transport maritime.

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Il a averti que pour les pays importateurs de produits alimentaires, comme nombre d'entre eux sur le continent, cette dépendance extérieure constitue un facteur de fragilité supplémentaire, ce qui, dans ce contexte, renforce la nécessité d'intégrer l'agenda agricole africain à la sécurité stratégique continentale.

Afin de réduire la dépendance et d'accroître la résilience, il a souligné l'urgence d'accélérer les investissements dans les infrastructures telles que l'irrigation, la mécanisation, la recherche agricole, les chaînes logistiques, le stockage, l'agro-industrie et le financement rural.

À son avis, l'agriculture africaine doit être considérée comme un enjeu de sécurité stratégique continentale, ainsi qu'une priorité sociale.

Il a affirmé que la sécurité alimentaire sur le continent africain dépasse désormais le cadre social pour devenir un impératif stratégique de souveraineté économique, de stabilité et de résilience pour le continent.

Lors de son approche, le chef de l'équipe économique du gouvernement angolais a souligné l'existence d'une capacité de production, comme en témoignent les chiffres de la production agricole, et a insisté sur la nécessité de maintenir des politiques publiques cohérentes et intégrées pour assurer l'avenir.

Le Sommet Africa Forward 2026, placé sous le thème « Partenariats Afrique-France pour l'innovation et la croissance », a été co-organisé par le Kenya et la France les 11 et 12 mai 2026 au Centre international de conférences Kenyatta (KICC) et à l'Université de Nairobi.

Cet événement a réuni des chefs d'État, des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs et des investisseurs.