Angola: Le président João Lourenço conclut aujourd'hui sa visite officielle en Algérie

Alger — Le président de la République, João Lourenço, conclut ce mercredi sa visite officielle de trois jours en Algérie, marquée par le renforcement de la coopération bilatérale.

Pour cette dernière journée, son programme comprenait une visite de la Grande Mosquée d'Alger, Djamaâ El-Djazair, l'un des plus importants édifices religieux du continent africain.

Le deuxième jour, le chef de l'État angolais s'est informé du fonctionnement de l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle (ENSIA), principal établissement algérien d'enseignement supérieur dédié à l'intelligence artificielle et aux sciences des données.

Située au coeur du nouveau pôle technologique de Sidi Abdellah, l'ENSIA se distingue par la formation d'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle, robotique, sciences des données et domaines connexes, avec un accent particulier sur l'innovation et la recherche scientifique.

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L'établissement forme également des personnels au développement de solutions technologiques appliquées aux secteurs stratégiques, tels que la santé, l'énergie, l'agriculture et les transports, dans le cadre de la transformation numérique de l'Algérie.

Le cursus universitaire intègre des disciplines liées à l'apprentissage automatique, à la science des données et aux technologies émergentes.

La journée de mardi a également été marquée par l'intervention de João Lourenço au Parlement algérien, devant les deux chambres de l'assemblée législative bicamérale, à l'occasion de laquelle il a abordé les défis politiques et économiques du continent africain et plaidé pour un renforcement de l'unité entre les États africains.

Lors de son séjour en Algérie, le président angolais a également visité l'usine de dessalement d'eau de mer de Fouka 2, située dans la province de Tipaza, une infrastructure majeure du secteur de l'eau algérien.