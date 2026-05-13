Angola: Un diplomate présente ses lettres de créance au président chilien

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Argentine, Azevedo Xavier Francisco, a présenté mardi, ses lettres de créance au président du Chili, José Antonio Kast, l'autorisant à représenter son pays au Chili.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Argentine transmis à l'ANGOP, lors de la cérémonie qui s'est tenue au palais présidentiel de La Moneda à Santiago, le diplomate angolais, également accrédité en Uruguay, au Paraguay et en Bolivie, a transmis un message verbal du président de la République, João Lourenço, au chef de l'État chilien, réaffirmant l'intérêt de l'Angola pour le renforcement de la coopération bilatérale.

Dans ce message, João Lourenço a également souligné l'importance de consolider le dialogue politique et diplomatique entre Luanda et Santiago.

De son côté, José Antonio Kast a félicité l'ambassadeur d'Angola pour ses lettres de créance, exprimant la volonté de son gouvernement de renforcer les relations bilatérales et d'élargir la coopération dans divers domaines.

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À l'issue de la cérémonie officielle, Azevedo Xavier Francisco s'est entretenu en privé avec le président chilien, en présence de Patrício Torres, ministre des Affaires étrangères par intérim, et d'Eitan Bloch Wisniacki, conseiller international auprès de la présidence de la République.

Au cours de cette rencontre, les parties ont abordé les questions relatives au renforcement des relations politiques, diplomatiques et de coopération entre l'Angola et le Chili.

L'ordre du jour comprenait la tenue de la première réunion des consultations politiques bilatérales, prévue cette année et actuellement en cours d'examen par la partie chilienne, ainsi que la négociation du mémorandum d'entente sur les consultations politiques entre les ministères des Relations Extérieures de l'Angola et celui des Affaires étrangères du Chili.

Les parties ont également examiné le projet d'accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service, ainsi que le mémorandum d'entente entre l'Académie diplomatique « Venâncio de Moura » du ministère angolais des Relations Extérieures et l'Académie diplomatique « Andrés Bello » du Chili, documents déjà soumis à l'examen de la partie chilienne.

Lors de la réunion, l'importance de revitaliser le Plan d'action conjoint Angola-Chili, signé le 26 septembre 2014, a été soulignée, en vue d'approfondir la coopération bilatérale dans les secteurs stratégiques.

Sur le plan multilatéral, l'Angola et le Chili ont discuté du renforcement de la coordination diplomatique et du soutien mutuel aux candidatures des deux pays auprès des organisations internationales et régionales.

Dans le domaine économique, l'ambassadeur d'Angola a présenté le potentiel d'investissement existant en Angola, encourageant la participation du secteur privé chilien dans les secteurs prioritaires pour le développement économique du pays, notamment la sidérurgie, l'agroalimentaire et le transport d'énergie.

José Antonio Kast, avocat et chef du Parti républicain, a été élu président du Chili le 14 décembre 2025, avec environ 58 % des voix au second tour de l'élection présidentielle, et entrera en fonction le 11 mars 2026.

Les relations entre l'Angola et le Chili sont empreintes d'amitié et de respect mutuel, et présentent un potentiel d'expansion dans les domaines politique, économique, diplomatique et culturel.

Azevedo Xavier Francisco a représenté João Lourenço lors de la cérémonie d'investiture de José Antonio Kast, tenue le 11 mars 2026, à Santiago.