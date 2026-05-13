Afrique: La coalition islamique antiterroriste apporte son soutien au Togo

Le Togo renforce ses capacités dans la lutte contre le terrorisme avec l'appui de la Coalition islamique militaire contre le terrorisme (IMCTC).

Le secrétaire général de cette organisation basée à Riyad, le général de division Mohammed Al-Moghedi, a rencontré à Lomé le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, pour examiner les voies d'une coopération renforcée entre les deux parties.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coordination dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun liés à la sécurité et à la stabilité régionale.

Au-delà des échanges diplomatiques, la coalition a franchi un pas concret en lançant mardi à Lomé une initiative de fourniture d'équipements militaires aux forces spéciales antiterroristes togolaises, un apport destiné à renforcer leurs capacités opérationnelles et leur état de préparation au combat.

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Cette initiative s'inscrit dans les efforts de la coalition pour soutenir ses États membres face à la menace terroriste, une menace particulièrement préoccupante pour le Togo, dont les frontières nord sont exposées à la pression jihadiste venue du Sahel.