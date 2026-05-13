Afrique de l'Ouest: Du wharf colonial au port en eau profonde

13 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La visite de Serap Güler, ministre adjointe au ministère allemand des Affaires étrangères, à Lomé mardi a confirmé une réalité : l'Allemagne et le Togo entretiennent un partenariat profond, ancré dans les infrastructures, et tourné vers l'avenir.

« Ma visite est un signe que nous avons un grand intérêt à renforcer les relations qui existent déjà entre nos deux pays », a déclaré la ministre, citant des domaines aussi variés que la politique, la sécurité, l'éducation et l'emploi des jeunes.

Le temps fort de la visite fut la découverte du Port autonome de Lomé (PAL), un site qui incarne à lui seul la profondeur des liens germano-togolais. Inauguré le 28 avril 1968, le port a été financé en grande partie par la KfW (Banque de développement allemande) et construit par le consortium allemand Hochtief.

Le PAL est le seul port naturel en eau profonde de la côte ouest-africaine, desservant les pays enclavés, Burkina Faso, Mali, Niger.

Serap Güler avait à ses côtés Edem Kokou Tengué, le ministre délégué chargé de l'Économie maritime, et le directeur général du PAL, Fogan Adégnon.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.