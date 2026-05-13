Tunisie: BNA Assurances poursuit son accélération stratégique

Réunie le 08 mai 2026 au siège de la compagnie, l'Assemblée Générale Ordinaire de BNA Assurances a permis de mettre en lumière les avancées majeures réalisées au cours de l'exercice 2025, une année marquée par une accélération de la transformation de la compagnie et par la consolidation de ses fondamentaux financiers.

L'année 2025 a notamment été marquée par une étape stratégique majeure avec l'opération de rebranding et le changement de dénomination de la compagnie, devenue officiellement BNA Assurances en février 2025. À travers cette nouvelle identité visuelle et ce nouveau positionnement, la compagnie a affirmé sa volonté de renforcer sa proximité avec ses clients, de moderniser son image et d'accompagner les évolutions du marché de l'assurance.

Dans cette continuité, BNA Assurances a poursuivi son évolution à travers une stratégie axée sur l'innovation, la modernisation de ses services et le renforcement de sa proximité avec ses clients et partenaires. Cette dynamique s'est traduite par le déploiement de plusieurs projets structurants visant à améliorer l'expérience client, développer les services digitaux et moderniser le réseau commercial de la compagnie.

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L'année 2025 a également été marquée par une étape importante dans l'histoire de la compagnie avec son introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), concrétisée en août 2025. Cette opération stratégique vient soutenir les ambitions de développement de BNA Assurances et renforcer sa visibilité sur le marché financier tunisien.

Sur le plan des performances, la compagnie a enregistré une croissance soutenue de son activité avec un chiffre d'affaires atteignant 190,5 millions de dinars, en hausse de 10 % par rapport à 2024. Le résultat net s'est établi à 17 millions de dinars, confirmant la capacité de la compagnie à maintenir une trajectoire de croissance solide dans un environnement économique en mutation.

Les équilibres techniques et financiers de la compagnie demeurent robustes, avec un ratio de représentation des provisions techniques de 103,6 % ainsi qu'un ratio de solvabilité de 208 %, traduisant la solidité de ses engagements et la maîtrise de ses équilibres prudentiels.

Dans le cadre de sa vision de développement durable, BNA Assurances a également poursuivi le renforcement de sa démarche ESG en intégrant progressivement les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein de ses pratiques et de ses processus internes.

À cette occasion, Mr Faker Rais Directeur Général de la BNA ASSURANCES a affirmé que l'année 2025 représente une étape déterminante dans le développement de la compagnie, portée par une stratégie de transformation ambitieuse, une gouvernance renforcée et une volonté continue d'innovation au service des assurés et des partenaires.

L'année 2026 s'inscrit ainsi dans la continuité des orientations stratégiques engagées, avec pour ambition de concrétiser les choix de transformation opérés, d'accélérer le développement de la compagnie et de renforcer durablement son positionnement sur le marché de l'assurance