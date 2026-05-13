Tunisie: Affaire Fathi Damak - Lourdes peines de prison pour complot terroriste et projets d'assassinats

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu, tard hier soir, un verdict particulièrement lourd à l'encontre des membres de la cellule dite de « surveillance, de recrutement et de planification ». L'homme d'affaires Fethi Damak s'est vu infliger une peine de 38 ans de réclusion criminelle pour son implication dans des projets d'attentats visant des figures médiatiques, des magistrats, ainsi que des personnalités politiques de premier plan, dont le martyr Chokri Belaïd.

Le tribunal a également prononcé des peines sévères allant de 20 à 34 ans de prison contre les autres prévenus impliqués dans ce dossier. Parmi les condamnés figurent notamment un cadre de la direction des renseignements ainsi qu'un responsable du bureau du mouvement Ennahdha à Ben Arous, confirmant l'ampleur et la gravité des ramifications de ce réseau.

Cette affaire constitue l'un des piliers du dossier tentaculaire de l'assassinat de Chokri Belaïd. Conformément à la stratégie de la défense des martyrs Belaïd et Brahmi, l'instruction avait été scindée en deux volets distincts : le premier portant sur les étapes préparatoires de renseignement et d'embrigadement, tandis que le second traite spécifiquement de l'exécution matérielle des crimes.