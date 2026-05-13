Afrique: Participation limitée de la Tunisie au Forum économique international « Russie - Monde islamique » à Kazan

La ville de Kazan accueille depuis ce mardi la 17e édition du Forum économique international « Russie - Monde islamique », qui réunit cette année une participation record : près d'une centaine de pays et d'organisations internationales ont dépêché des délégations dans la capitale du Tatarstan. La Tunisie y est présente, mais de façon « limitée ».

Organisé avec le soutien direct du président Vladimir Poutine, le forum se tient du 12 au 17 mai 2026, à l'initiative du Groupe de vision stratégique « Russie-Monde islamique », qui célèbre simultanément son 20e anniversaire. L'événement rassemble des chefs d'État, des ministres, des décideurs économiques ainsi que des représentants d'institutions financières, médiatiques et culturelles venus des quatre coins du globe.

En marge de la cérémonie d'ouverture, la directrice de l'Agence de développement des investissements du Tatarstan, Taliya Minullina, a confirmé la présence de ministres et de hauts responsables de plusieurs pays arabes et africains, parmi lesquels l'Algérie, l'Égypte, le Mali, le Nigeria et la Libye. Elle a cependant regretté que la participation tunisienne reste « limitée », exprimant le souhait de la voir s'étoffer dans les prochaines éditions.

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L'édition de cette année revêt une portée symbolique particulière. Elle coïncide avec la désignation de Kazan au titre de « Capitale culturelle du monde islamique 2026 » et avec la tenue de la Conférence des ministres de la Culture du monde islamique, conférant au forum une dimension civilisationnelle inédite.

Le programme, dense et structuré, comprend plus de 100 activités articulées autour de 21 axes thématiques : économie, investissement, énergie, technologies, finance islamique, culture, jeunesse et femmes. Parmi les temps forts figure l'inauguration de la foire commerciale internationale « Kazan Halal Market », à laquelle participent 11 régions russes et 9 pays, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Indonésie. Des forums spécialisés sont également prévus sur la finance islamique, l'entrepreneuriat et la jeunesse musulmane.

Sur le plan culturel, la ministre tartare de la Culture du Tatarstan, Irada Ayupova, a précisé que 14 pays partenaires participent à un programme riche, comprenant un salon d'artisanat traditionnel et 15 concerts réunis sous le thème fédérateur de l'« Unité ».