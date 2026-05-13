Tunisie: Fruits et légumes au prix de gros sur l'avenue Habib Bourguiba

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Agriculture, un vaste espace de vente directe « du producteur au consommateur » a ouvert ses portes ce mercredi 13 mai 2026 sur l'avenue Habib Bourguiba. Installée sur une surface de 450 mètres carrés, cette initiative permet aux citoyens de la capitale d'accéder à des produits frais aux tarifs en vigueur sur les marchés de gros.

Intervenant par téléphone ce mercredi, Tarek Tira, sous-directeur du développement des exportations au sein du Groupement interprofessionnel des fruits, a précisé qu'une vingtaine d'exposants participent à cet événement. L'offre se veut exhaustive et diversifiée, allant des fruits et légumes de saison aux produits de la mer, en passant par les viandes, les volailles, les fromages et l'huile d'olive. L'accent est également mis sur les produits agricoles transformés, mettant en avant la valorisation du savoir-faire local.

Organisée par les groupements interprofessionnels et l'Office des terres domaniales, cette foire agricole restera accessible au public jusqu'au 16 mai prochain. Placée sous l'égide du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, elle vise avant tout à soutenir le pouvoir d'achat des Tunisiens tout en offrant une vitrine privilégiée aux producteurs nationaux.

 

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