Sénégal: Casamance - Le pari du tourisme responsable entre traditions vivantes et défis d'accessibilité

Ziguinchor — Entre valorisation des richesses naturelles, promotion d'un tourisme authentique et implication des communautés locales, des acteurs de la Casamance s'emploient à développer un modèle touristique durable, en dépit des défis persistants liés à l'accessibilité et à l'encadrement du secteur.

Dans cette région sud du pays, aux paysages luxuriants et à la richesse culturelle remarquable, une nouvelle dynamique touristique prend forme. Portées par des initiatives locales, des communautés s'organisent pour promouvoir un tourisme responsable, fondé sur la préservation de l'environnement, la valorisation des cultures pour espérer à des retombées économiques directes pour les populations.

Dans plusieurs localités de la Basse-Casamance, notamment à Enampore, Mlomp, Oussouye et Cap Skirring, guides communautaires, campements villageois et petites structures touristiques développent des offres alternatives aux circuits classiques.

À Mlomp par exemple, Jean-Bernard Diatta, guide communautaire, explique que ces circuits sont conçus par les habitants eux-mêmes.

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Les campements communautaires constituent l'un des piliers de ce modèle touristique. Construits à partir de matériaux locaux et gérés collectivement, ils offrent des revenus additionnels aux populations.

À Enampore, Alexandre Manga souligne que ces structures profitent particulièrement aux femmes, actives dans la restauration et l'artisanat. Dans certains cas, les recettes permettent même de financer des projets sociaux, tels que l'entretien des écoles ou l'amélioration des pistes rurales. "Avec ces campements, nous vivons et entretenons nos familles. Nos prières, c'est que l'État puisse nous accompagner", plaide M. Manga.

Les professionnels du tourisme plaident pour un accompagnement renforcé. La formation des guides, la structuration des initiatives locales et la mise en place de mécanismes de régulation sont jugées indispensables pour garantir la durabilité du modèle. Ils estiment que l'État et les collectivités territoriales ont un rôle clé à jouer dans l'organisation et la promotion du tourisme responsable.

Une destination aux atouts multiples

À Cap Skirring, le Collectif des acteurs touristiques de la destination Casamance alerte sur les difficultés d'accès à la région. Selon son responsable, Doudou Tamba, les liaisons aériennes ont chuté de plus de 60 % en dix ans, tandis que le coût du billet Dakar-Cap Skirring dépasse souvent 120 000 francs CFA.

La piste de l'aéroport, jugée trop courte, limite l'accueil des avions moyen-porteurs. Le collectif propose l'ajout d'un avion dédié aux liaisons domestiques, le développement de connexions internationales, l'allongement de la piste ainsi que la réhabilitation des axes routiers reliant notamment Banjul et Bissau.

Malgré ces contraintes, la Casamance reste une destination prisée. Ses plages de sable fin, ses bolongs, son fleuve et ses villages authentiques attirent de nombreux visiteurs durant la saison sèche. Sa richesse culturelle renforce cet attrait : fête du canard à Enampore, "Humeubeul" à Oussouye, fête des huîtres à Essaout ou encore rites initiatiques comme le "Bukut". Danses, luttes traditionnelles et cérémonies rythment la vie locale.

Dans cette région où nature et traditions cohabitent harmonieusement, le tourisme durable se construit progressivement, porté par les communautés locales et une volonté partagée de préserver un patrimoine jugé unique.

L'enjeux consiste à faire de cette approche une voie prometteuse, allant dans le sens de concilier développement économique, préservation de l'environnement et respect des identités culturelles.