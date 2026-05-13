Sénégal: AI-Karangué - Une innovation sénégalaise basée sur l'intelligence artificielle pour réduire les accidents routiers

Une équipe de jeunes informaticiens sénégalais affiliés à l'université numérique-Cheikh Hamidou Kane a conçu une solution intelligente baptisée AI-Karangué (sécurité, en wolof), destinée à réduire les accidents de la route au Sénégal, en misant sur l'anticipation des comportements à risque, a expliqué à l'APS, Mouhamadou Sarr, co-concepteur de cet outil technologique.

Présentée en avril lors du GITEX Africa 2026, au Maroc, la solution sénégalaise a été saluée par son impact potentiel et sa vision audacieuse pour révolutionner la sécurité routière grâce à l'intelligence artificielle.

"AI- karangué est entraîné sur des données locales, ce qui la rend beaucoup plus pertinente dans notre contexte", a souligné Mouhamadou Sarr.

Il parle d'un outil qui agit directement sur les facteurs humains, "responsables de plus de 70 % des cas d'accident".

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"L'idée est née en 2022, une année marquée par un nombre record d'accidents de la route au Sénégal. À l'époque, nous travaillions sur une fonctionnalité de détection d'accident (crash détections)", explique l'ingénieur en informatique.

Initialement orientée vers la détection d'accidents, le projet a évolué vers une approche préventive, a-t-il fait savoir.

"C'est ainsi qu'est né AI-Karangué : avec une vision claire : anticiper les accidents avant qu'ils ne surviennent, plutôt que rester là à les constater", indique M. Sarr

Le spécialiste de la cybersécurité, relève que la solution technologique qu'il propose repose sur un dispositif combinant matériel et logiciel, avec deux caméras intelligentes installées dans les véhicules, l'une orientée vers le conducteur, l'autre vers la route.

Mouhamadou Sarr ajoute que dès qu'un comportement à risque est détecté (somnolence, distraction, téléphone au volant), une alerte est déclenchée en moins de deux secondes, même sans connexion internet".

La solution intègre également une plateforme de suivi en temps réel permettant d'analyser le comportement des conducteurs, de suivre la position des véhicules, a-t-il fait savoir.

Il se félicite aussi d'un outil qui offre aux gestionnaires de flottes de transport une plateforme pour suivre les indicateurs comme la sécurité, la consommation de carburant et la maintenance.

L'ingénieur se réjouit également d'une "technologie conçue localement et adaptée aux réalités sénégalaises.

À court terme, l'équipe ambitionne de déployer la solution dans les flottes privées et les véhicules administratifs, avant de cibler, à moyen terme, les transports publics.

"Notre ambition est de faire d'AI-Karangué une solution africaine de référence", martèle M. Sarr.

Se félicitant de quelques avancées dans l'écosystème du numérique au Sénégal, Mouhamadou Sarr déplore toutefois des difficultés d'accès aux opportunités et la lenteur des procédures administratives et institutionnelles.

De son point de vue, "soutenir l'innovation locale, c'est investir directement dans l'avenir du pays", déplorant le fait que plus de 85 % de leurs opportunités viennent de l'étranger.