Sénégal: Les ministères de l'Éducation nationale et des Forces armées vont promouvoir la citoyenneté dans les écoles de Thiès

Thiès — Le ministère de l'Education nationale et celui des Forces armées ont lancé officiellement à Thiès, un partenariat "stratégique", pour la promotion du civisme, de la discipline et de l'esprit de défense au sein des établissements scolaires, a constaté l'APS.

Les deux départements ministériels avaient successivement signé deux conventions de partenariat le 10 novembre 2024 et le 18 mars 2025, lesquels avaient été suivis d'un protocole d'accord paraphé le 11 novembre 2025 entre le ministère de l'Education nationale et la Gendarmerie nationale.

Ce protocole fixe les règles de mise en oeuvre conjointe d'activités de formation, de sensibilisation et d'encadrement, afin de promouvoir la citoyenneté, le civisme, l'esprit de défense et de sécurité chez les élèves.

"C'est dans cette optique qu'est organisée cette activité pour la mise en oeuvre de la convention entre le ministère de l'Education nationale et le ministère des Forces armées", a expliqué, mardi, lors du lancement le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, Pape Malick Ndao.

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Il a rappelé que "l'école sénégalaise ne se limite pas (...) à la transmission de savoir académique", mais constitue aussi un "creuset de formation du citoyen", avec "pour vocation essentielle" de "former des citoyens responsables, disciplinés, respectueux des valeurs républicaines et conscientes de leur devoirs envers la nation".

Les forces de défense et de sécurité sont, de leur côté, des piliers de la stabilité, de la discipline et de la souveraineté nationale, a-t-il ajouté.

"En ouvrant l'école à l'expertise et à l'expérience des Forces de défense et sécurité, nous renforçons l'éducation civique, morale et citoyenne des élèves, tout en contribuant à installer durablement une culture de paix, de discipline, de responsabilité et de prévention", a dit Pape Malick Ndao.

Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a souligné que "le Sénégal [...] auquel nous aspirons, ne pourra se construire sans une jeunesse citoyenne, engagée et préparée à faire face aux enjeux de notre époque".

La mission de promotion de l'excellence, de préparation des futurs citoyens confiée à l'école, justifie qu'elle ait été choisie comme un des "leviers prioritaires pour promouvoir et ancrer ces valeurs fondamentales" chez les jeunes.

Le ministre a souligné que les Forces de défense et sécurité, fidèles à leur longue tradition de collaboration avec les autres franges de la société, à travers le concept "Armée-nation", ont "tenu à apporter leur contribution à cette mission d'intérêt supérieur pour la nation".

Dans le même sillage, le général Birame Diop a indiqué que "la gendarmerie nationale, porteuse des hautes valeurs de discipline, de loyauté, de dévouement, de sens du service, qui font la spécificité du métier de militaire, a un rôle clé à jouer, pour la transmission de ces principes à notre jeunesse".