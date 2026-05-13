Le forum des possibilités de l'Unops organisé du 12 au 13 mai 2026, à Abidjan-Plateau, offre des opportunités aux entreprises locales. En effet depuis 2024, l'Unops a renforcé son appui au gouvernement ivoirien dans la mise en oeuvre de projets de développement multisectoriels, notamment dans l'agriculture, l'environnement, la santé l'éducation, l'Energie, et le ministère de l'intérieur et de la sécurité sur un portefeuille de projets d'une valeur de 37,7 millions de dollars.

Ce portefeuille de projets comprend, le projet d'acquisition de kits scolaires en Côte d'Ivoire, l'appui au contrôle des frontières et à la gestion des flux migratoires en Côte d'Ivoire, le projet d'installation des équipements scolaires dans 166 centres de santé, etc.

Plus de 4700 fournisseurs ivoiriens enregistrés et 7% des entreprises détenues par des femmes

Pour la directrice du bureau pays de l'Unops, Silvia Gallo, l'objectif de ce forum est de mettre en avant l'ancrage local et l'impact opérationnel. « Ce forum souligne l'importance stratégique du développement du secteur privé ; ce qui est un levier essentiel de croissance inclusive et résiliente. En 2025 près de 75% des achats effectués en Côte d'Ivoire ont été réalisés auprès des fournisseurs locaux.

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Plus de 4700 fournisseurs ivoiriens sont enregistrés sur la plateforme de passation des marchés du système des nations unies et 7 % sont des entreprises détenues par des femmes. Un montant de presque 20 millions de dollars de contrat, soit 90 % du total a été attribué aux petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire ».

A l'en croire le renforcement des capacités de passation de marché national n'est pas une fin en soi, mais un catalyseur essentiel pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux majeurs qui sont : la réduction du taux de la pauvreté, l'emploi des jeunes, l'inclusion sociale. Elle a exhorté les entreprises ivoiriennes à saisir cette opportunité pour se positionner comme des acteurs incontournables des marchés des Nations unies.

Le Gael Olivier, représentant adjoint du Pnud a, au nom de la coordinatrice résidente des Nations unies en Côte d'Ivoire a indiqué les enjeux de ce forum, qui vise à placer au coeur du système, la transformation des engagements en résultats concrets pour les populations.

« Les entreprises locales, les ingénieurs et jeunes talents ivoiriens constituent un levier majeur pour créer des emplois, stimuler l'innovation et accélérer la transformation structurelle de l'économie. Une priorité du Pnd 2026-2030, adoptée par la Côte d'Ivoire. Il s'agit de favoriser une croissance inclusive. 70% du financement du Pnd est attendu du secteur privé. Aujourd'hui, nous devons franchir une étape supplémentaire. Passer de l'accès aux opportunités, à leur pleine appropriation. Passer de la participation, à une véritable compétitivité des acteurs locaux », a-t-il dit.

Pour lui, ce forum doit être un catalyseur pour renforcer les partenariats, stimuler l'innovation et transformer les ambitions en résultats concrets.

Il est à indiquer qu'à ce forum, l'on notait la présence d'Anne Claire Howard, directrice des achats global I'Unops basée à Copenhague.

Plusieurs panels ont meublé ce forum dont l'un sur le rôle de la passation de marchés durables pour un développement résilient et inclusif.