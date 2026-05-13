Cote d'Ivoire: Fête des mères - Les commerçantes de pagne révèlent les goûts et attentes des femmes

12 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

À l'approche de la Fête des mères, l'effervescence gagne les marchés et les esprits. Tout est mis en oeuvre pour honorer la femme, mère ou non, par des gestes chargés d'amour et d'attention.

En Afrique, le pagne authentique reste l'un des cadeaux les plus appréciés. Avec ses couleurs vives et ses motifs expressifs, il transmet des messages d'affection, de douceur et de considération.

Conscientes de l'importance de ce symbole, les commerçantes grossistes de pagne du district d'Abidjan se sont réunies pour échanger avec une entreprise locale. Leur objectif : faire connaître les attentes des femmes en matière de modèles, de couleurs et de motifs, afin que chaque pagne puisse raconter une histoire et sublimer la femme avec élégance et émotion.

Ces échanges se sont déroulés au Plateau, le mardi 12 mai 2026, et ont rassemblé une vingtaine de grossistes. Cette rencontre qui a servi de lancement de la collection des Fêtes des mères de l'entreprise, a également permis à celle-ci de présenter une collection spéciale dédiée à la Fête des mères, intitulée « Géométrie Variable ».

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Cette nouvelle collection s'inspire d'éléments du quotidien, de la nature, des paysages et de l'architecture africains. Des motifs comme l'éventail, symbole de changement et de raffinement, qui ouvre la narration, évoque une ligne. Plusieurs motifs aussi symbolique et abstraits accompagnés de rituels, danses et les grandes étapes de la vie, notamment le mariage ont été présentés.

« Nos dessinateurs se sont inspirés de formes architecturales et d'éléments que l'on retrouve dans notre environnement quotidien. Cette collection compte 12 motifs, chacun décliné en cinq variantes de couleurs », a expliqué Sandra Manouan, directrice marketing et communication chez Uniwax.

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