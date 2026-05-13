Cote d'Ivoire: Journée internationale de l'infirmière/Héros du soin - L'Oniici célèbre l'impact crucial des infirmières et infirmiers

La Journée internationale de l'infirmière est célébrée chaque année le 12 mai en hommage à Florence Nightingale, figure emblématique de la profession, afin de mettre en lumière le rôle fondamental des infirmières et infirmiers à travers le monde.

En Côte d'Ivoire, l'Ordre national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire (Oniici) a marqué cette commémoration autour du thème : « Nos infirmières. Notre futur. Le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies ».

La cérémonie s'est tenue dans les locaux de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas), situés au Chu de Treichville, sous le parrainage du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba.

Représentant le ministre à cette occasion, Kpao Bernard, inspecteur général de la Santé, a rendu un hommage appuyé au dévouement et au professionnalisme des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire.

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Il a salué leur contribution essentielle au fonctionnement du système de santé national, tout en insistant sur l'importance de la solidarité, du respect de la déontologie professionnelle, et en réaffirmant l'engagement de l'État à améliorer leurs conditions de travail ainsi qu'à valoriser la profession infirmière à travers des réformes structurelles et des investissements durables.

Josiane Koudou, présidente du comité d'organisation et par ailleurs conseillère juridique de l'Ordre national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, après avoir souhaité le traditionnel akwaba aux invités, a exprimé une vive émotion en annonçant l'avènement d'une nouvelle ère pour la profession infirmière.

Elle a salué le leadership du ministre de la Santé dans la modernisation du système sanitaire ivoirien, caractérisée par d'importants investissements, l'engagement dans une démarche qualité et l'adoption de certifications ISO. Elle a également souligné la volonté manifeste du ministre Pierre Dimba de faire de la Côte d'Ivoire un pôle de tourisme sanitaire, en plaçant la performance, la satisfaction des usagers et l'humanisation des soins au coeur des réformes engagées.

Dans son intervention, Mme Koudou a par ailleurs mis en exergue la création et le rôle central de l'Ordre national des infirmières et infirmiers, pilier de la régulation et de la professionnalisation des soins infirmiers. Elle a lancé un appel à l'unité, au respect de l'éthique professionnelle et à l'adhésion collective, conditions indispensables à la garantie d'une excellence durable du système de santé.

Prenant la parole à son tour, la directrice de l'Infas, le professeur Méliane N'Dhatz Ebagnitchié épouse Sanogo, a souligné l'importance de cette journée consacrée à la reconnaissance du rôle des infirmières, particulièrement au sein du secteur de la santé.

Elle a également rendu un hommage appuyé au ministre de la Santé pour sa proximité, son pragmatisme orienté vers les solutions concrètes, ainsi que pour son soutien constant à l'Infas, notamment à travers la création de l'Ordre national des ingénieurs et infirmiers de Côte d'Ivoire, institué par la loi de 2022.